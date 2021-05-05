За Зеленского готовы проголосовать 23,8% украинцев, за "Слугу народа" — 21,2%

23,8% избирателей, которые определились с выбором на гипотетических внеочередных президентских выборах, готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Украинской социологической группы", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Юрий Бойко проголосовали бы 18,2% респондентов.

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За лидера Петра Порошенко готовы отдать голоса 17,4% определившихся, за Юлию Тимошенко — 12,4%, за лидера Игоря Смешко — 6,4%, за Владимира Гройсмана — 5,1%, за Дмитрия Разумкова — 4,6%, за Сергея Притулу — 2,9%, за Олега Ляшко — 1,8%, за Олега Тягнибока — 1,3%.

В свою очередь, на гипотетических выборах Верховной Рады за партию "Слуга народа" сейчас готовы проголосовать 21,2% определивщихся с выбором. Еще 18,5% поддержали бы ОПЗЖ, 16,6% — "Евросолидарность", 12,7% — "Батькивщину".

За "Силу и честь" готовы проголосовать 4,7%, "Украинскую стратегию Гройсмана" — 4,4%, "Свободу" — 3,9%, "Голос" — 3,4%, Партию Шария — 3,1%, Радикальную партию Олега Ляшко — 2,8%.

Опрос был проведен с 27 апреля по 2 мая среди 1220 совершеннолетних респондентов во всех подконтрольных регионах Украины методом индивидуального интервью "лицом к лицу" по месту проживания (на дому). Статистическая погрешность исследования не превышает 3%.

Напомним, что по опросу группы "Рейтинг", в начале апреля "Слугу народа" были готовы поддержать 22,9%, а Зеленского — 24,9%.