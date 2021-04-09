Поддержка "Слуги народа" за две недели подросла еще на 2 пункта — опрос

На гипотетических внеочередных выборах Верховной Рады 22,9% украинцев, определившихся с выбором, готовы проголосовать за партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Еще 14,6% проголосовали бы за "Европейскую солидарность", 14,2% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 12,9% — за Батькивщину, 4,7% — за "Силу и честь", 4,4% — за Радикальную партию, 4,3% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 3,5% — за "Наших", по 3,4% — за "УДАР Виталия Кличко", "Свободу" и Партию Шария, 2,6% — за "Голос", 2,4% — за "Самопомощь", 1,7 — за партию "За будущее", а 1,5% — за другую политсилу.



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Отметим, что по данным опроса "Рейтинга" 23-24 марта, за СН готовы были проголосовать 20,8% определившихся, а по опросу 2-3 марта — лишь 19,5%.

В свою очередь, за действующего президента Владимира Зеленского на гипотетических досрочных президентских выборах готовы проголосовать 24,9% определившихся со своим выбором. Месяц назад их было 22,5%.

За Петра Порошенко при этом готовы проголосовать 13,1% определившихся, за Юлию Тимошенко — 12,1%, за Юрия Бойко — 11,9%, за Игоря Смешко — 6,8%, за Владимира Гройсмана — 5,1%, за Олега Ляшко — 4,9%, за Дмитрия Разумкова — 4,8%, за Евгения Мураева — 4,6%, за Андрея Садового — 2,6%, за Арсения Яценюка — 2,2%, за Олега Тягнибока — 1,8%, за Киру Рудик — 0,4%, а за другоо кандидата — 4,8%.



В гипотетическом туре на сегодня Зеленский победил бы и Бойко, Порошенко, и Тимошенко. При этом Тимошенко обошла бы Порошенко с результатом 59% на 41%, а Бойко выиграл бы у него с минимальным перевесом — 51% на 49%.



В то же время относительно февраля отрыв Зеленского от основных потенциальных конкурентов заметно увеличился. Так, 2% респондентов передумали в пользу действующего президента относительно кандидатуры Тимошенко, 6% — сменили предпочтение с Бойко, а 8% — с Порошенко.



Зеленскому, согласно результатам опроса, полностью доверяют 18% украинцев, скорее доверяют 28%, скорее не доверяют 20%, полностью не доверяют 32%, затруднились с ответом 2%, а не знают, кто это такой, еще 1%.

В то же время Дмитрию Разумкову полностью доверяют 9%, скорее доверяют 23%, скорее не доверяют 18%, полностью не доверяют 17%. Еще 29% опрошенных не слышали о таком деятеле.

Доверие же к остальным основным политикам характеризуется огромным антирейтингом. Так, суммарное доверие к Юлии Тимошенко составляет 30% при недоверии 68%, к Петру Порошенко — 24% при недоверии 74%, а к Виктору Медведчуку — 16% при недоверии 71%. Юрию Бойко доверяют, как и Порошенко, 24%, не доверяют 59%, а 14% не знают такого политика.

Премьер-министру Денису Шмыгалю полностью доверяют всего 2% респондентов, а еще 15% скорее доверяют, чем нет. В то же время не доверяет главе правительства половина опрошенных.



Опрос проведен 6-7 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) во всех подконтрольных Украине регионах. Выборочная совокупность — 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним также, что Национальное агентство по предупреждению коррупции ранее приостановило государственное финансирование "Слуги народа" из-за нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.