Степанов отреагировал на возможную отставку заявлением о подковерных играх партий

Министр здравоохранения Максим Степанов, которого премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает отправить в отставку, обвиняет в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низким рейтингом".

Об этом говорится в видеообращении главы Минздрава в Facebook.

"Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты, осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решения", — заверил он.

При этом Степанов признал, что между ним и коллегами иногда возникали споры, "поскольку всегда твердо стоял на позициях, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов".

"Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как годами политическими силами с низким рейтингом уничтожается политическая система и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду", — заявил министр.

При этом Степанов настаивает на том, что политсилам не нравилась его "борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков". Именно это вроде "шло вразрез с их идеологией крепостного врача, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов".

Однако пока действующий министр не прокомментировал заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который причиной отставки назвал проваленную вакцинацию против коронавируса.

Также глава Минздрава никоим образом не прокомментировал причастность к представлению о его отставке президента Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля, хотя именно последний и внес его в Верховную Раду. Как "политические силы с низким рейтингом" могли повлиять на решение Шмыгаля, Степанов не объяснил.

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Кроме того, некоторые врачи выступили в поддержку Степанова. В частности, медицинский совет при Минздраве выступил категорически против отставки министра.

"Отставка Степанова — это ошибка, которая может стоить сотен жизней украинцев. Во время пандемии нельзя увольнять министра, который остановил три волны коронавируса. Можно много говорить о том, что сделал Степанов, начиная от кислородных точек до закупки вакцины от коронавируса в условиях тотального дефицита бюджета", — заявила Ольга Голубовская на специальном брифинге.

Ранее в Верховную Раду поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Председатель парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что причиной представления об отставке главы Минздрава являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

Стоит отметить, что слухи об отставке главы Минздрава ходят не первый день. В конце апреля нардеп Гончаренко заявлял, что Степанов будет уволен еще до майских праздников и что инициатива исходит из Офиса президента.

Но и нардеп из оппозиционной фракции был не первым, кто предрек увольнение чиновника. Слухи об этом циркулировали практически с первого локдауна, вызванного эпидемией коронавируса в Украине. Они периодически становились предметом общественного обсуждения, а также временами затухали. В апреле 2021 года представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" выступили с инициативой создания новой чиновничьей должности, связанной с медициной — уполномоченного по медицинским вопросам. Ряд экспертов высказывали мнение, что эта новая должность создается специально для трудоустройства Степанова, которого хотят сместить с министерского поста.

Кроме слухов были и более явные высказывания против министра. Так, в феврале нардепы от "Слуги народа" пригрозили ему отставкой из-за срыва вакцинации, но Степанов смог удержаться в кресле.

Да и сам министр давал поводы заподозрить его в неуверенности в своем положении. Так, в 2020 году он решил баллотироваться на местных выборах в Одесский областной совет и утверждал, что способен совмещать работу в правительстве с депутатством на юге страны. Тогда тоже поговаривали, что Степанов готовит себе запасной аэродром.

В то же время топ-чиновники неоднократно высказывались в поддержку Степанова на должности главы Минздрава. В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "сейчас не время менять Степанова", а в начале марта премьер (тот самый, который подал представление об увольнении главы МОЗ 14 мая) назвал Степанова эффективным антикризисным менеджером и заявил, что нет повода думать, что его нужно спасать от отставки.