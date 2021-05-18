Рада уволила министров Криклия, Петрашко и Степанова

Верховная Рада поддержала представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В частности, за первое решение проголосовало 284 депутата. Еще один оказался против, а 23 из участвовавших в голосовании — воздержались.

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Напомним, Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с 29 августа 2019 года. Он входил в правительство Алексее Гончаруке, а с 4 марта 2020 года — в следующий Кабмин под руководством Шмыгаля.

На выборах в июле 2019 года Криклий был избран депутатом Рады по списку партии "Слуга народа", но лишился этого статуса при переходе на работу в правительство.

С ноября 2015 года Криклий возглавлял главный сервисный центр Министерства внутренних дел, до этого с марта 2015 года был замглавы ликвидируемой Госавтоинспекции, перед этим с 2014 года был советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

14 мая 2021 года министр инфраструктуры подал в отставку одновременно со своим коллегой из Минэкономики. Явная причина, ставшая поводом к этому, пока не называлась, однако известно, что на место Криклия претендует глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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В свою очередь, после решения вопроса о Криклие Рада 280 голосами уволила и Петрашко.

Он пробыл на министерской должности год и два месяца: назначили Петрашко 17 марта 2020 года, спустя две недели после утверждения основной части правительства Шмыгаля. До этого он с 2013 года работал в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

В 2007-2013 годах Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а также возглавлял департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России". В 2004-2007 годах руководил группой по предоставлению консультационных услуг по слияниям и поглощениям в московском и киевском представительствах аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young.

Ранее сообщалось, что на место Петрашко планируют назначить нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, в апреле переназначенного на эту должность по итогам конкурса.

В свою очередь, также парламент 292 голосами "за" уволил министра здравоохранения Степанова. Один нардеп был против, восемь воздержались. Фракция "Слуга народа" дала 203 голоса, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10, "Европейская солидарность" — 25, "Голос" — 18, группы "За будущее" и "Доверие" — по 15, внефракционные — 6.

Отметим при этом, что накануне профильный комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьера об отставке Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.