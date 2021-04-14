Кабмин снова назначил Любченко главой Государственной налоговой службы

14 апреля Кабинет министров Украины на очередном заседании назначил Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) на пять лет, начиная с 20 апреля.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Перед этим Кабмин уволил экс-руководителя ГНС Любченко в связи с истечением срока его контракта.

Кроме этого, в правительстве согласовали увольнение Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.

Напомним, Алексей Любченко был назначен на должность главы Государственной налоговой службы 29 апреля 2020 года.

Известно, что Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009—2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации.

В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.