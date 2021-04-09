Финальная битва за кресло главы ГНС: осталось два претендента

18 марта Кабинет Министров объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС), в котором изъявили желание участвовать сразу 9 претендентов. Насколько мне известно, уже пройдены все этапы тестирований и дело лишь за собеседованиями кандидатов. Кто имеет наибольшие шансы на победу и что нас ждет от вероятных победителей? По моему мнению, это два кандидата. И выбор власти покажет, какую налоговую политику она выбирает не на словах, а в действительности.

Отсеивание маловероятного

Удивительно, но в конкурсе, кроме нынешнего главы ГНС Алексея Любченко, принимают участие сразу два его заместителя. Речь идет о Наталье Рубан и Евгении Олейникове. С одной стороны, хочется верить, что они искренне желают победы, а с другой — у нас не те чиновничьи традиции, чтобы замы шли против начальника. В пользу этой версии говорит то, что оба действующих налоговика не представили публично своего видения развития ГНС и налоговой системы в целом. Скорее всего, они выполняют роль технических кандидатов и не могут рассматриваться как потенциальные победители.

Аналогично можно сказать о других налоговиках и фискалах — Дмитрии Зенине, бывшему начальнику Главного управления ГФС в Киеве, и Василии Симчере, сотруднику Главного управления ГНС в Закарпатской области. Несмотря на участие в конкурсе, они сохраняют полное молчание. Не проявляют активности и кандидаты из других отраслей. Сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров и гендиректор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков также не доносят обществу информацию о том, чем будут заниматься на посту главы ГНС в случае победы. Видимо, не так уж сильно им нужна эта должность.

И их осталось трое?

Из всех претендентов в информационном пространстве активны только три. Это действующий глава ГНС Алексей Любченко, бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков и бывший заместитель главы ДФС Евгений Бамбизов, а также глава "Совета институционных реформ", бывший глава столичного отделения Фонда госимущества и бывший первый замначальника Главного управления ГФС в Киевской области Александр Кучеренко.

Если Бамбизов и Кучеренко проявляются, в основном, в интернет-пространстве в блогах и статьях, то к раскрутке Любченко подключена и "тяжелая артиллерия" в виде телевидения — главный налоговик страны недавно присутствовал на ток-шоу у Шустера, где пытался донести свою позицию по налоговой политике.

То, что Любченко, Бамбизов и Кучеренко — три реальных претендента, подтверждает тот факт, что именно они стали главными фигурантами "войны компроматов", развернувшейся во время конкурса.

Например, Телеграм-канал "Дон Кихот", ряд телеканалов и изданий в первый же день начала конкурса начали продвигать негативную информацию об Алексее Любченко. По информации Сергея Клименко из Delo.ua, данный Телеграм-канал считается подконтрольным одному из кандидатов, Евгению Бамбизову. Основой для "наезда" на Любченко является то, что его назначение в прошлом году на пост главы ГНС противоречило закону о люстрации. Хотя действительно, процедура назначения была, мягко говоря, странной.

Тот же Телеграм-канал вбросил компромат 6-летней давности и на Александра Кучеренко. Но по информации Сергея Клименко, который ссылается на "инсайдеров" из налоговой сферы, факты абсолютно перекручены — Кучеренко в действительности помешал "оптимизации НДС" партнерам кого-то из руководителей коррупционной верхушки в системе. Скорее всего, такая информация понадобилась собственникам "Дон Кихота", чтобы хоть как-то разнообразить разбрасывание негатива по Любченко.

Но компромат на других кандидатов, возможно, продемонстрирует эффект бумеранга на самом Бамбизове. В феврале 2017 года у него провели обыск в ходе расследования факта получения незаконного вознаграждения в сумме 33 млн грн за возмещение НДС. В 2019 году Бамбизов был задержан по подозрению в содействии легализации доходов для беглого олигарха времен Януковича, Сергея Курченко, в размере 4,7 млрд грн при покупке "Украинского медиа-холдинга". Дело до суда не дошло, но возникает вопрос: захочет ли власть вляпаться в скандал с назначением настолько одиозного персонажа? Скорее всего нет, так как скандалов хватает с головой.

Борьба противоположностей

Таким образом, остается только два реальных претендента. Это нынешний глава ГНС Алексей Любченко и Александр Кучеренко. Я проанализировал их заявления и напрашивается очевидный вывод: разворачивается конфликт между двумя абсолютно разными видениями налогообложения.

Алексей Любченко выступает с позиций "государева человека", который видит роль налоговой службы исключительно в сборе налогов и называет уровень сборов главным критерием эффективности работы. В принципе, это не удивительно, поскольку Любченко и его команда находятся в системе ГНС со времен Кучмы и Азарова.

В эфире у Шустера Любченко сокрушается, что взымается мало налогов, и делает акцент на том, что предприниматели, мол, нечестные. В интервью Интерфаксу он выдает такую фразу: "Внутренние резервы нужно искать у богатых". Сразу представляются красные комиссары в "кожаных тужурках", которые идут экспроприировать у экспроприаторов. Среди примеров "богатых" предпринимателей Любченко почему-то приводит пример производителей электроэнергии из возобновляемых источников. До прошлого года они действительно пользовались щедрым "зеленым" тарифом. Законно. Но "зеленые" энергетики согласились на пересмотр тарифа под давлением правительства и "фискального лобби" в Раде. И хотя правительство называет меморандум с производителями зеленой энергии удачным, инвестиции в возобновляемые источники рухнули. Он также "категорически за раскрытие банковской тайны".

Подход Александра Кучеренко диаметрально противоположный. В целом он выступает за ослабление налогового давления и упрощение процедур уплаты налогов. По расчетам Кучеренко и его "Совета институционных реформ" гибкая налоговая политика приведет к выходу экономики и граждан из тени и увеличению базы налогообложения. Он предлагает комплексную реформу вместо хаотических изменений в ручном режиме. В частности, Кучеренко выступает за постепенное снижение НДС с нынешних 20% до 15% и налога на доходы физических лиц до 12%. Он сторонник внедрения налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Интересной и не лишенной смысла назову его идею отменить налоговую отчётность и налогообложение для физических лиц-предпринимателей с оборотом менее 400 тысяч грн в год. В своих заявлениях Кучеренко часто говорит о примере Южной Кореи, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти страны действительно на заре своего становления как экономических "тигров" не шли путем повышения налогов, а наоборот — стремились создать максимально удобные налоговые системы для ведения бизнеса. Создав такие системы, они показали миру двухзначные темпы роста. Сейчас мы видим их зажиточными, богатыми странами.

Битва длиной в 30 лет

Борьба между Любченко и Кучеренко — это первая борьба претендентов на должность главы ГНС с настолько разными взглядами на задачи налоговой службы. Фактически, это борьба двух мировоззрений — продолжения 30-летней традиции фискального давления на бизнес против налоговой системы, которая будет стимулировать развитие предпринимательства.

Каким будет выбор власти и, в частности, Президента Зеленского? Думаю, узнаем в ближайшие недели. Но этот выбор покажет, какой вектор развития выбирает страна.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua