Конкурс на главу ГНС: как война компроматов повлияет на результат?

С 9 утра понедельника, 29 марта, в здании Национального агентства по вопросам госслужбы проходит тестирование кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы.

Всего на конкурс подались 9 кандидатов. С момента объявления их списка в некоторых СМИ и анонимных телеграм-каналах начались "войны компроматов". По косвенным признакам видно, что за "сливами" против одних претендентов стоят другие. Что ставит серьезный вопрос о прозрачности отбора и желании кандидатов служить родине именно за зарплату в 29,4 тыс. грн, а не за другие "возможности" и "перспективы".

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Опыт и французский: чего хотят от главы ГНС

Вряд ли кто-то будет отрицать, что ГНС — далеко не рядовой орган центральной власти и что его влияние на экономику и бизнес в стране можно сопоставить разве что с "материнским" Министерством финансов, которое формирует и готовит ежегодный бюджет государства. Фискалы — не просто "сборщики податей", но еще и одна из причин не слишком лестных отзывов отечественных и иностранных предпринимателей об украинском инвестиционном климате.

Именно поэтому нет ничего странного и непредсказуемого в том, что к конкурсу на должность главы ГНС приковано максимальное внимание и бизнес-сообщества, и руководства исполнительной власти, а само назначение на пост будет при любых обстоятельствах иметь черты политической ставки в пользу той или иной политической либо олигархической группы. Независимо от того, кто по факту победит.

От кандидата требуется высшее образование, стаж работы не менее 7 лет, из которых не менее 3-х лет — на должностях категории "А" и "Б" в налоговых органах, владение английским либо французским языком. Во время тестирования кандидаты выполнят задания, которые позволят определить их лидерские качества, коммуникационные навыки, этичность и добропорядочность, стратегическое видение развития ГНС и т. д.

На конкурс в качестве претендентов подались действующий глава ГНС Алексей Любченко, его замы Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, экс-замминистра финансов Василий Шкураков, экс-начальник ГУ ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-глава столичного отделения Фонда госимущества и экс-первый замглавы столичной налоговой Александр Кучеренко, сотрудник ГУ ГНС в Закарпатье Василий Сымчера, работник "Укртрансгаза", бывший помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.

Все против всех

Всего за несколько дней после объявления списка стало понятно, что медийно к такому перечню готовились. По крайней мере часть кандидатов получили свою недюжинную порцию "компромата" на специфических телеграм-каналах, которые читают сотрудники правоохранительных органов и самой ГНС.

Алексей Любченко

В частности, известный в узких кругах канал "Дон Кихот", который, как считается, контролирует один из кандидатов Евгений Бамбизов, а также ряд телеканалов и изданий в первый же день после объявления списка стали системно продвигать негативные месседжи против действующего главы ГНС Алексея Любченко.





Главная сюжетная линия — он не имеет права претендовать на "постоянную" должность в ГНС (до этого назначение было "карантинным") через конкурс, поскольку абсолютно точно подпадал под люстрацию, поскольку занимал руководящие должности в налоговых органах при Януковиче больше года. По касательной достается Евгению Олейникову и Наталье Рубан. Последней, например, намекают на скорую пенсию, в связи с чем она якобы собралась массово "обилечивать" "подопечные" предприятия, исключая их из списков на будущие проверки ГНС.

Небольшие "уколы" получают и "технические" кандидаты, которых в узких кругах фискалов не рассматривают как серьезных претендентов. Например, Вячеславу Федорову припоминают связь с сетью Moyo и возможную причастность к контрабанде "серой" техники, Василию Сымчере из Закарпатья — "покровительство" над теневыми потоками через венгерскую и словацкую границы.

Александр Кучеренко

Но едва ли не самый большой "ушат помоев" получил экс-первый замглавы областной налоговой Александр Кучеренко. Несмотря на то, что на своей должности он работал с 2017 года, последние 4 года, в качестве "компромата" ему почему-то вспомнили эпизод аж 2015-го, когда он был одним из руководителей Святошинской ГНИ Киева. Ему вменяют участие в схемах с фиктивным НДС.

Но на самом деле в узких кругах столичных налоговиков эта история известна как "увольнение за дерзость". Кучеренко не дал организовать "скрутку" НДС на 4 млрд. грн, оперативно разорвав договора о признании электронных документов, лишив мошенников планированного заработка. Но вместо того, чтобы получить повышение по службе за "большой куш", Кучеренко был уволен, а "старшие товарищи" дали понять, что со скруточной схемы "кормились" высшие чиновники ГФС. Среди них, возможно, и нынешние конкуренты в конкурсе на главу ведомства.

Некоторые СМИ даже попробовали "привязать" Кучеренко к одиозному экс-главе Миндоходов Александру Клименко, хотя во времена последнего нынешний кандидат трудился на более чем скромных должностях клерком, а также приводят примеры "обысков" и "уголовных дел", при этом не называя ни номеров уголовных производств, ни сумм злоупотреблений. А особенно отчаянные даже приписали Кучеренко влияние на крупные телеграм-каналы "Легитимный" и "Резидент", которые тот якобы использует для "борьбы" с Любченко. Однако в окружении главы ГНС называют это не более чем отвлекающим маневром со стороны медийно-активного Бамбизова. Против последнего, впрочем, тоже достаточно много компрометирующей информации, авторство которой приписывают как Любченко, так и сторонним "доброжелателям", которые "не сошлись характерами" с Бамбизовым, когда тот трудился на должности главы офиса крупных налогоплательщиков.

На недешевые медиа-кампании кандидаты на должность главы ГФС тратят минимум десятки тысяч долларов. Ведь, чтобы собрать / придумать "компромат", нужно не только иметь доступ к документам / бумагам, похожим на документы, но и активно распространять фейки в сети Интернет, убедившись, что нужная целевая аудитория прочитала те или иные посылы.

В данном случае главной аудиторией сливов касательно Кучеренко, Любченко, Бамбизова, Олейникова и других являются члены конкурсной комиссии, которые будут принимать решение о соответствии кандидатов будущей высокой должности. И тут встает вопрос: а насколько объективным будет такое решение? Даже если изложенная во время войны компроматов информация полностью не соответствует действительности — как факт взаимного поливания грязью будет влиять на фактор "добропорядочности" кандидатов? Пока, к сожалению, ответа на такой вопрос нет не только в отношении конкурса на главу ГНС, но и в отношении всех публичных конкурсов на более или менее значимые государственные должности, назначение на которые связано как с большими политическими и экономическими рисками, так и с еще большими возможностями.

Сергей Клименко