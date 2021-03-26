На должность главы Налоговой службы претендуют 9 кандидатов: названы фамилии

Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба НАГС.

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По данным ведомства, всего на участие в конкурсе на нового руководителя ГНС зарегистрировано 9 кандидатов:

- действующий глава Налоговой службы Алексей Любченко;

- экс-заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

- действующие заместители председателя ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;

- экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;

- экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

- экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

- работник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

- работник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.

Также НАГС объявило конкурсы на первого заместителя и заместителя председателя ГНС.

Известно, что с 18 марта правительство объявило конкурс на нового руководителя налоговой службы с окладом в 29,4 тысяч грн.

Также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

Среди должностных обязанностей — осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики.

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Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет.

Среди требований также опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет.

Кроме того, кандидат должен свободно владеть украинским, английским или французским языками.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на государственные должности, который также возвращает широкие полномочия исполняющих обязанности министров.

Напомним, 24 апреля 2020 года Кабмин на внеочередном заседании уволил руководителей налоговой и таможенной служб и ряд их заместителей.

29 апреля Кабинет министров назначил новым председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.