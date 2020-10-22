Главу Налоговой Любченко обвинили в манипуляциях с НДС

Главу Государрственной налоговой службы Алексея Любченко и его заместителя Евгения Олейникова обвинили в том, что они манипулируют отчетностью по сбору НДС для того, чтобы прикрыть собственные схемы "скруток".

Об этом говорится в материале на личном сайте нардепа Александра Дубинского.

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"Чтобы прикрыть свои схемы по возмещениям фиктивного НДС, Государственная налоговая служба во главе с Алексеем Любченко и его замом Олейниковым, вовсю продвигают в массы сказку об эффективном налоге. Развернули в медиа кампанию о "налоговой эффективности" НДС, и активно пиарятся на ней. В своих материалах налоговики уверяют, что новая эффективность является результатом их бурной деятельности и борьбы с налоговым мошенничеством в сфере налога на добавленную стоимость", — говорится в статье.

В то же время автор материала утверждает, что зафвленная эффективность — подложная. Он ссылается на анализ публикуемой информации, из которого следует,что никакая борьба с налоговым мошенничеством в сфере НДС в Украине не идет.

В статье апеллируют к Ивану Крулько, главе временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета. По его словам за два последних месяца скрутки с НДС достигли рекордных значений — 4,5 и 4,7 млрд. гривен.

"Чтобы разъяснить, что же пиарят налоговики, экспертная группа проверила подлинную налоговую эффективность по НДС. Все оценивалось корректно — методику подсчета брали туже, что и Государственная налоговая служба Украины: соотношение начисленных сумм НДС (строка 18б декларации) к объему реализации (строка 1а декларации)", — говорится в материале.

"Очевидно, что до мая 2020 года ГНС делала корректный расчет, но уже с июня Любченко со своей свитой стали внедрять новые схемы по НДС. Его подопечные Рубан с куратором НДС-скруток Калениченко начали манипулировать показателями, которые с каждым месяцем, только увеличивались. Полным ходом идет обман налогоплательщиков", — отмечает автор статьи.

В материале приводяться два способа манипулирования данными.

"Происходит манипуляция с объемом реализации продукции. За последние 3 месяца Налоговая начала брать объем реализации по состоянию на предельный срок подачи декларации. Все другие декларации, за тот же отчетный период, которые подаются позднее, расчеты корректировок (к расчету налоговой эффективности) — не берутся. Соответственно — происходит искусственное отсекание деклараций с большим объемом и с низкими начислениями (или вообще без начислений) НДС (так называемые транзитеры). Например, у предприятий с огромными оборотами, но с маленькими начислениями НДС (транзитеры), налоговая просит "ошибиться" на три нуля в лево, и вместо оборота в 1 млрд — получается оборот в 1 млн. Другой способ: Налоговая заставляет отдельные предприятия (с огромными оборотами и минимальными начислениями НДС) подать налоговою декларацию после предельного строка подачи декларации, или присваивают декларации статус "К сведению", — пишет автор.

Он резюмирует, что таким образом расхождения за три месяца достигли 3,6 млрд грн.

"Все эти факты должны проверяться и расследоваться, нужно создавать рабочую группу из представителей профильных комитетов Верховной Рады. Чтобы не позволить Любченко и его приспешникам и дальше обманывать депутатов и общество в целом. Прикрывая тем самым свою административную неэффективность и злоупотребления", — говорится в статье.