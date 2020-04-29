Политика 20 минут назад

Кабмин назначил новым главой Налоговой службы Алексея Любченко

Стала известна подробная биография нового руководителя ГНС

Кабмин назначил новым главой Налоговой службы Алексея Любченко Кабмин назначил новым главой Налоговой службы Алексея Любченко
Алексей Любченко. Фото: Facebook

Кабинет министров назначил новым председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 апреля, сообщает присутствующим в Кабмине народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

"Новый глава налоговой — Любченко Олег Николаевич", — написал парламентарий в мессенджере.

При этом он опубликовал фотографии документом с информацией о биографии нового руководителя налоговой.

"Посмотрите трудовой путь нового руководителя налоговой. Чем он занимался с 2015 по 2019 годы — загадка", — отметил Гончаренко.

Известно, что Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

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В 2009—2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.

Напомним, 24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил руководителей налоговой и таможенной служб и ряд их заместителей.

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