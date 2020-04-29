Кабмин назначил новым главой Налоговой службы Алексея Любченко

Кабинет министров назначил новым председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 апреля, сообщает присутствующим в Кабмине народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Новый глава налоговой — Любченко Олег Николаевич", — написал парламентарий в мессенджере.

При этом он опубликовал фотографии документом с информацией о биографии нового руководителя налоговой.

"Посмотрите трудовой путь нового руководителя налоговой. Чем он занимался с 2015 по 2019 годы — загадка", — отметил Гончаренко.

Известно, что Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009—2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.

Напомним, 24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил руководителей налоговой и таможенной служб и ряд их заместителей.