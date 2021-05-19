Минэкономики временно возглавит замминистра Новикова

Кабинет министров на заседании 19 мая временно возложил исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на заместительницу министра Ирину Новикову. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Кроме того, по его информации, Кабмин назначил президента Украинской энергетической ассоциации Юлию Подкоморную заместителем министра энергетики.

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Помимо этого, правительство согласовало назначение Виктории Левчук заместителем председателя Волынской областной государственной администрации. Также согласовано назначение начальником государственного учреждения "Госгидрография" Сергея Санина.

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Временное исполнение обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" возложено на Валерия Сейду.

В свою очередь исполняющим обязанности директора госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" временно станет Константин Кордонец.

Напомним, что 18 мая Верховная Рада уволила сразу трех министров, в числе которых министр экономики Игорь Петрашко.