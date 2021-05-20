Рада назначила министром здравоохранения Ляшко

Верховная Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Его кандидатуру поддержали 262 народных депутата.

Ляшко с марта 2020 года занимал должность главного санитарного врача Украины и был заместителем министра здравоохранения, в 2018—2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины

Напомним, 18 марта Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфрраструктуры и экономики были внесены 19 мая.

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