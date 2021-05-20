Политика 10 минут назад

Рада назначила министром здравоохранения Ляшко

Его предшественника парламент уволил во вторник

Рада назначила министром здравоохранения Ляшко Рада назначила министром здравоохранения Ляшко

Верховная Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Его кандидатуру поддержали 262 народных депутата.

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Ляшко с марта 2020 года занимал должность главного  санитарного врача Украины и был заместителем министра здравоохранения, в 2018—2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины 

Напомним, 18 марта Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфрраструктуры и экономики были внесены 19 мая.   

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