Политика 1 час назад

Федерация работодателей поддержала Любченко, обвиненного в причастности к схемам с НДС

Одними из бенефициаров отставки Любченко, которого связывают с многомиллиардными схемами уклонения бизнеса от уплаты налогов, могут оказаться представители крупного бизнеса и иностранных инвесторов

Алексей Любченко, Фото: Facebook Алексей Любченко, Фото: Facebook
Алексей Любченко, Фото: Facebook

Федерация работодателей Украины высказала поддержку фигуранту скандалов со "скрутками" налога на добавленную стоимость, первому вице-премьеру Алексею Любченко, которого в ближайшее время должна отправить в отставку Верховная Рада.

О том, что Любченко должен сложить полномочия, накануне заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Ранее СМИ сообщили, что одними из бенефициаров отставки Алексея Любченко, которого связывают с многомиллиардными схемами уклонения бизнеса от уплаты налогов, могут оказаться представители крупного бизнеса и иностранных инвесторов.

"В последние несколько месяцев, когда Минэкономики возглавил Любченко, ведомство стало весьма проблемным "узким горлышком" для прохождения любого рода инициатив как других министерств, так и бизнес-ассоциаций и представителей иностранных инвесторов. Вместо упрощения процессов, которое декларируют в министерстве публично, на практике входящие в Минэкономики инициативы сталкиваются с усиленной бюрократией и затягиванием принятия самых элементарных решений", — говорилось в материалах медиа.

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Однако в Федерации работодателей заверили, что у них есть положительный опыт сотрудничества с Любченко в должности главы Государственной налоговой службы (ГНС), где он "показал значительно лучшие результаты, чем его предшественники, и продемонстрировал готовность к открытому и прозрачному диалогу с бизнесом".

"Любченко и его команде удалось, не увеличивая фискальное давление на легальный бизнес, работая в правовом поле, увеличить поступление налогов в бюджет", — написал глава ФРУ Дмитрий Олийнык на своей странице в Facebook. 

Напомним, что по данным временной следственной комиссии ВР по расследованию злоупотреблений в налоговых органах, объемы "скруток" НДС в период пребывания Любченко на должности главы ГНС составили не менее 19 млрд грн в 2020 году, еще 12,4 млрд грн было "скручено" недобросовестным бизнесом в период до мая 2021 года.

Более того, по данным СМИ, еще 10 млрд грн бюджет недополучил из-за "скруток" уже в период работы Любченко на должности первого вице-премьера.

В СМИ назывались также и чиновники, которые могут являться частью схемы, — это исполняющий обязанности главы ГНС Евгений Олейников, помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

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Кроме того, в опубликованных документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества Игоря Билоуса.

По данным авторов документа, Билоус, в частности, мог лично отбирать компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ. СМИ также указывали, что налоговики готовы были закрывать глаза на "скрутки" за 1% от их объема.

Ранее в медиа также фигурировала информация, согласно которой Любченко якобы предлагал крупные суммы в миллионах долларов за право остаться на своей должности.

Напомним, Александр Любченко был назначен первым вице-премьером, министром экономики, торговли сельского хозяйства 20 мая текущего года.

После этого в СМИ стала появляться информация, что он причастен к "скруткам" налога на добавленную стоимость на сумму, сопоставимую с размером ожидаемого до конца года транша кредита от Международного валютного фонда на сумму $1,5 млрд.

 

 

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