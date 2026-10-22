Проект "Армия восстановления" обеспечил более 84 тысяч временных рабочих мест

За девять месяцев 2026 года работодатели в рамках проекта "Армия восстановления" создали более 84 тысячи временных рабочих мест, а более 3 тысяч участников впоследствии трудоустроились на постоянные вакансии. На реализацию программы было направлено почти 838 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

Где заключили больше договоров

Государственная служба занятости заключила с работодателями 7,9 тысяч договоров на общественно полезные работы. Больше всего соглашений подписали в Харьковской области - 670, на Черниговщине - 613.

Средняя продолжительность работ составила 26 дней. Короче всего, они продолжались на Закарпатье — в среднем 19 дней, дольше всего — на Херсонщине, где этот показатель достиг 49 дней.

Какие работы выполняют участники

Среди наиболее распространенных направлений — обеспечение жизнедеятельности пострадавших в результате боевых действий людей , а также ремонт и восстановление объектов, необходимых для работы общин. По каждому из этих направлений указано по 6,9 тысяч работ.

В Херсонской области участники программы помогают Благотворительному фонду Святого Мартина де Поррес. Организация готовит бесплатные обеды, печет хлеб и предоставляет услуги социальной прачечной. Вовлеченные через службу занятости работники помогают обеспечивать эти услуги для местных жителей.

Участие в программе может стать путём к постоянной работе. Больше всего людей, которые после общественно полезных работ получили постоянные вакансии, приходится на клиентов службы занятости в Донецкой области - 334 человека.

Ранее сообщалось. что в программу "Армия восстановления" присоединилось более 33,5 тысяч жителей Киевской области. На оплату их труда за этот период было направлено около 270 миллионов гривен.