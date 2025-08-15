"Армия восстановления": зарплату на прифронтовых территориях повысили до 16 тыс. грн

Кабинет министров повысил оплату труда участников общественно полезных работ или так называемой "Армии восстановления" в прифронтовых регионах на 33% — с 12 до 16 тысяч гривен, что составляет две минимальные зарплаты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственный центр занятости.

Общественно полезные работы организуются по заказу военных администраций во время военного положения и направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь ВСУ и обеспечение стабильности общин в сложных условиях.

Отмечается, что к ним присоединяться на прифронтовых территориях могут не только зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица без постоянной занятости, но и люди пенсионного возраста до 70 лет. Это позволит привлечь больше работников для восстановления общин.

По данным Государственной службы занятости, общественно полезные работы сейчас организованы в 19 регионах Украины. На других территориях размер оплаты и условия привлечения остаются прежними.

"Это реальная поддержка общин, страдающих от обстрелов и терпящих разрушения. Потому что речь не только о восстановлении инфраструктуры и помощи пострадавшим в результате войны, но и реальный шанс найти работу в регионах. СКР - это возможность и для общины, и для людей. И такие изменения необходимы были, чтобы к восстановлению и помощи могли приобщиться все, кто готов работать для строительства Жовтяк.

С начала года в рамках правительственного проекта "Армия восстановления" было выдано более 73 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На оплату их труда направлен 671 миллион гривен.