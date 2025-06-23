Восстановление Украины: в рамках "Армии восстановления" уже выдано 66 тысяч направлений на работу

С начала года в рамках проекта Армия восстановления было выдано более 66 тысяч направлений на работу для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На выплату заработной платы правительство направило 631 миллион гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Как отметили в учреждении, участники проекта работают над восстановлением важной инфраструктуры, помогают пострадавшим от войны и участвуют в строительстве оборонных сооружений для нужд ВСУ. Следует отметить, что каждый регион Украины работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.

В рамках проекта центры занятости предлагают работу состоящим на учете. Они получают до 12 тысяч гривен зарплаты ежемесячно – оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат за полный месяц работы. Наиболее распространенными направлениями работ являются:

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг ВПЛ;

вспомогательные работы по нуждам ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;

устройство блокпостов и фортификаций;

строительство защитных сооружений;

укрепление дамб и т.д.

В каких регионах направлений выдано больше всего?

Общественно полезные работы продолжаются в 19 регионах Украины, среди них самые активные:

Харьковская область — 39 тыс. направлений;

Донецкая область — 32 тыс. направлений;



Киевская область — 30 тыс. направлений.

Что такое " Армия обновления "?

" Армия восстановления " — это не просто проект, а мощное движение, которое помогает людям и стране выстоять в сложные времена.

Напомним, в ряд направил более 22 млрд гривен партнерской помощи на нужды восстановления. Средства пойдут на нужды энергетики, медицины и образования, а также гуманитарное разминирование наших территорий.