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Восстановление Украины: в рамках "Армии восстановления" уже выдано 66 тысяч направлений на работу

асфальт, каток
С начала года выдано уже 66 тысяч направлений на работу. / Freepik

С начала года в рамках проекта Армия восстановления было выдано более 66 тысяч направлений на работу для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На выплату заработной платы правительство направило 631 миллион гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Как отметили в учреждении, участники проекта работают над восстановлением важной инфраструктуры, помогают пострадавшим от войны и участвуют в строительстве оборонных сооружений для нужд ВСУ. Следует отметить, что каждый регион Украины работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.

В рамках проекта центры занятости предлагают работу состоящим на учете. Они получают до 12 тысяч гривен зарплаты ежемесячно – оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат за полный месяц работы. Наиболее распространенными направлениями работ являются:

  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • предоставление социальных услуг ВПЛ;
  • вспомогательные работы по нуждам ВСУ;
  • разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;
  • устройство блокпостов и фортификаций;
  • строительство защитных сооружений;
  • укрепление дамб и т.д.

В каких регионах направлений выдано больше всего?

Общественно полезные работы продолжаются в 19 регионах Украины, среди них самые активные:

  • Харьковская область — 39 тыс. направлений; 
  • Донецкая область — 32 тыс. направлений;
  • Киевская область — 30 тыс. направлений.

Что такое " Армия обновления "?

" Армия восстановления " — это не просто проект, а мощное движение, которое помогает людям и стране выстоять в сложные времена.

Напомним, в ряд направил более 22 млрд гривен партнерской помощи на нужды восстановления. Средства пойдут на нужды энергетики, медицины и образования, а также гуманитарное разминирование наших территорий.

Автор:
Татьяна Ковальчук