Відбудова України: у межах "Армії відновлення" вже видано 66 тисяч направлень на роботу

З початку року в межах проєкту "Армія відновлення" було видано понад 66 тисяч направлень на роботу для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На виплату заробітної плати уряд спрямовав 631 мільйон гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Як зазначили у установі, учасники проєкту працюють над відновленням важливої інфраструктури, допомагають постраждалим від війни, і беруть участь у будівництві оборонних споруд для потреб ЗСУ. Варто зауважити, що кожен регіон України працює за власним планом, узгодженим з військовими адміністраціями.

У межах проєкту центри зайнятості пропонують роботу тим, хто перебуває на обліку. Вони отримують до 12 тисяч гривень зарплати щомісяця — оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат за повний місяць роботи. Найпоширенішими напрямами робіт є:

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг ВПО;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування блокпостів і фортифікацій;

будівництво захисних споруд;

укріплення дамб, тощо.

У яких регіонах направлень видано найбільше?

Суспільно корисні роботи тривають у 19 регіонах України, серед них найактивнішими є:

Харківська область — 39 тис. направлень;

Донецька область — 32 тис. направлень;

Київська область — 30 тис. направлень.

Що таке " Армія відновлення "?

"Армія відновлення" — це не просто проєкт, а потужний рух, який допомагає людям і країні вистояти в складні часи. Він сприяє відбудові інфраструктури, створює робочі місця для безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Сприяє економічному відновленню країни.

Нагадаємо, уряд спрямував понад 22 млрд гривень партнерської допомоги на потреби відновлення. Кошти підуть на потреби енергетики, медицини та освіти, а також на гуманітарне розмінування наших територій.