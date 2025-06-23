Уряд спрямував понад 22 млрд грн допомоги від ЄС та Японії на пріоритетні проєкти відновлення

Уряд спрямував понад 22 млрд гривень партнерської допомоги на потреби відновлення. Рішення прийнято на позачерговому засіданні Кабміну. Кошти підуть на потреби енергетики, медицини та освіти, а також на гуманітарне розмінування наших територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст. Також близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. Ще майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу Кабмін розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

"Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проєктом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр наголосив, відновлення держави відбувається за пріоритетними напрямками, там, де цього найбільше потребують люди.

Нагадаємо, уряд спрямував понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року. З цієї суми 14,5 млрд грн направлені на подолання наслідків війни.