Уряд спрямував понад мільярд гривень на будівництво шкільних укриттів у Дніпропетровській області

Уряд України виділив понад мільярд гривень на будівництво укриттів у школах Дніпропетровської області, щоб забезпечити безпеку учнів у навчальних закладах. Нові захисні споруди зводять за рахунок державних субвенцій, а завершення першого об’єкта планують до початку навчального року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оглянув будівництво захисної споруди подвійного призначення в одному з навчальних закладів області. Укриття, яке зможе вмістити до 300 осіб, фінансується за рахунок бюджетної субвенції.

Об'єкт уже готовий більш ніж на 50%, а його завершення планується до початку нового навчального року. Шмигаль наголосив, що створення безпечного та сучасного освітнього середовища залишається ключовим пріоритетом уряду.

Крім будівництва укриттів, у рамках державної підтримки система освіти області отримує також сучасну техніку й обладнання в межах реформи "Нова українська школа". Уряд передбачив відповідне фінансування для освітніх установ.

Прем’єр також нагадав про підвищення доплат педагогам. Зараз вони отримують щомісячно додатково тисячу гривень, а з 1 вересня ця сума зросте до двох тисяч. На ці цілі для області виділено понад 320 мільйонів гривень субвенції.

Додатково ще майже 118 мільйонів гривень буде направлено громадам області для придбання шкільних автобусів. Близько 225 мільйонів гривень виділено на забезпечення безкоштовного харчування учнів початкових класів і модернізацію їдалень.

Окрім цього, уряд виділив 350 мільйонів гривень на будівництво та ремонт укриттів, а також на аварійно-відновлювальні роботи. Ці кошти також підуть на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання, щоб забезпечити безпечне навчання дітей в умовах війни.