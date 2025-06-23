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Правительство направило более 22 млрд грн помощи от ЕС и Японии на приоритетные проекты восстановления

заседание правительства Украины
Заседание Кабмина. / Правительственный портал

Правительство направило более 22 млрд гривен партнерской помощи на нужды восстановления. Решение принято на внеочередном заседании Кабмина. Средства пойдут на нужды энергетики, медицины и образования, а также гуманитарное разминирование наших территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, почти 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) будет передано на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и для восстановления коммунального хозяйства городов. восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.

"Благодарны друзьям и партнерам за солидарность. Реконструкция Украины будет большим глобальным проектом, успех которого определит будущее Европы и мира", — отметил Денис Шмигаль.

Премьер подчеркнул, восстановление государства происходит по приоритетным направлениям, там, где в этом больше нуждаются люди.

Напомним, в ряд направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд. грн. направлены на преодоление последствий войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук