Кабмин после обысков у Олейникова отменил его победу в конкурсе на главу Налоговой

Кабинет министров 3 ноября отменил решение об определении Евгения Олейникова победителем конкурса на должность главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на информацию, полученную от управления обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла 27 сентября. На данный момент он является исполняющим обязанности главы ГНС.

При этом перед заседанием правительства 3 ноября в СМИ появилась информация о том, что у Олейникова, а также первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко проходят обыски в рамках расследования схем "скруток" налога на добавленную стоимость, в отношении которого уже давно звучали обвинения в причастности к ним.

В тот же день Верховная Рада уволила Любченко, а на следующий день назначила вместо него Юлию Свириденко, до этого работавшую заместителем главы Офиса президента.

В самой Налоговой заявили, что обыски проходили по делу о нарушениях налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, по которым сама же служба проводила проверку в декабре 2020 — январе 2021 года. Отмечалось, что тогда Налоговая нашла ряд нарушений служебной дисциплины в действиях своих сотрудников и сообщила об этом в Госбюро расследований.