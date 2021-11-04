Верховная Рада назначила первым вице-премьером — министром экономики Юлию Свириденко

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, назначила первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлию Свириденко. За это решение проголосовало 256 народных депутатов.

Свириденко родилась и долгое время работала в Чернигове. По образованию — экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Кроме основного образования Свириденко также обучалась на различных последипломных программах.

После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году работала экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" в Киеве (компания работает на рынке недвижимости). Через три года — в 2011 году — покинула компанию, так как была назначена главой постоянного представительства Чернигова в городе Уси в Китае.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года — начальником департамента экономического развития в этой же администрации. С сентября 2017 года была и. о., а с 2018 года — первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона.

В 2019 году Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность замминистра, а затем с июля 2020-го — первого заместителя. В ее обязанности входило формирование и реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики.

С декабря 2020 года Свириденко работает в Офисе президента на должности заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021-2022 годах.

Напомним, что в среду, 3 ноября, парламент уволил Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики. За соответствующее решение проголосовало 320 депутатов, один был против, а 20 воздержались. При этом перед голосованием за его отставку стало известно, что в доме министра проходят обыски по делу о незаконных схемах "скруток" налога на добавленную стоимость, в причастности к которым Любченко уже давно обвиняют.