Кабмин избрал замглавы ОП Свириденко членом набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров избрал членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юлию Свириденко, занимающую ныне должность заместителя главы Офиса президента.

Об этом говорится в распоряжении правительства №529 от 31 мая. Главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко оно уполномочило на подписание со Свириденко гражданско-правового договора.

Она избрана в набсовет на срок до принятия правительством нового решения о назначении представителей государства в набсовете НАК, но не позже 24 мая 2022 года, когда пройдет год с момента вступления в силу распоряжения Кабмина №494 от 19 мая, которым тот переизбрал членов набсовета.

Согласно этому решению, равно как и по данным на сайте "Нафтогаза", членами набсовета являются Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден (независимые члены), а также Юлия Ковалив и Наталия Бойко (представители государства). В то же время Роберт Бенш к обязанностям представителя государства в набсовете так и не приступал, и распоряжением №494 Кабмин досрочно прекратил его полномочия.