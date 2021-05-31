Политика и экономика 1 час назад

Кабмин избрал замглавы ОП Свириденко членом набсовета "Нафтогаза"

Ранее Свириденко пришла в офис Зеленского вместо Ковалив, теперь же побудет вместе с тезкой в одном органе

Юрия Свириденко. Фото: пресс-служба президента Юрия Свириденко. Фото: пресс-служба президента
Юрия Свириденко. Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров избрал членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юлию Свириденко, занимающую ныне должность заместителя главы Офиса президента.

Об этом говорится в распоряжении правительства №529 от 31 мая. Главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко оно уполномочило на подписание со Свириденко гражданско-правового договора.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Она избрана в набсовет на срок до принятия правительством нового решения о назначении представителей государства в набсовете НАК, но не позже 24 мая 2022 года, когда пройдет год с момента вступления в силу распоряжения Кабмина №494 от 19 мая, которым тот переизбрал членов набсовета.

Читайте также:
Экс-нардеп Залищук стала советницей Витренко: займется борьбой с "Северным потоком-2"

Согласно этому решению, равно как и по данным на сайте "Нафтогаза", членами набсовета являются Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден (независимые члены), а также Юлия Ковалив и Наталия Бойко (представители государства). В то же время Роберт Бенш к обязанностям представителя государства в набсовете так и не приступал, и распоряжением №494 Кабмин досрочно прекратил его полномочия.

Напомним, что в декабре 2020 гола в президентском офисе произошли кадровые изменения — из него уволилась заместительница Андрея Ермака Ковалив, курировавшая экономические вопросы, а вместо нее была назначена Свириденко. Она, в свою очередь, была уволена по собственному желанию с должности первого замминистра экономики.

После этого президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и назначил Свириденко его главой.

Отметим также, что ранее в мае Свириденко комментировала топливную тематику, в частности заявила, что введение государственного регулирования на рынке горючего было вынужденной для нецивилизованного рынка мерой, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрацией монопольного сговора сетей АЗС.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Экс-нардеп Залищук стала советницей Витренко: займется борьбой с "Северным потоком-2"
Экс-нардеп Залищук стала советницей Витренко: займется борьбой с "Северным потоком-2"
Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов
Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов
В Кабмине решили взяться за патриотическое воспитание стариков и людей среднего возраста
В Кабмине решили взяться за патриотическое воспитание стариков и людей среднего возраста
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Разведка Великобритании допускает искусственное происхождение COVID-19

  3. Сезон відпусток та ремонтів. Як зміниться курс гривні з початком літа

  4. Новый аудиосериал о Лобановском на Megogo: истории, которые раньше нигде не звучали

  5. Мусор раздора: что сейчас происходит с отходами на Закарпатье и почему это важно

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...