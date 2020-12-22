Зеленский назначил замглавы ОП Свириденко вместо уволившейся Ковалив

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Ковалив с должности заместителя главы Офиса президента, назначив вместо нее Юлию Свириденко. Об этом говорится в указах главы государства №580 и №581 от 22 декабря.

В свою очередь, как сообщается на страницах ОП в соцсетях, Ковалив уволилась по собственному желанию. По ее словам, эти полтора года работы на должности она испытала "большое удовольствие" помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций и другие законодательные акты", — цитирует Ковалив президентская пресс-служба.

В свою очередь, Зеленский отметил важную роль Ковалив в своей команде. По словам главы государства, она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, с ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.

"Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений", — заявили в ОП.

Читайте также: Абрамовского уговорили остаться министром экологии

Напомним, утром 21 декабря Кабинет министров уволил Свириденко по собственному желанию с должности первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Помимо этого, вечером того же дня правительство провело еще одно внеочередное заседание, уволив с должности первого замминистра энергетики Ольгу Буславец, опубликовавшую перед этим заявление об отставке. Вместо нее был назначен исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которого 17 декабря Рада не смогла назначить на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики из-за нехватки голосов.

Как пояснил близкий к олигарху Игорю Коломойскому депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский, увольнение Буславец из Минэнерго и Ковалив из ОП — это зачистка менеджеров, связанных с другим олигархом Ринатом Ахметовым.

"Ковалив отвечала за лоббирование сниженной ренты на руду в налоговом кодексе в интересах "Метинвеста", а также была одним из сторонников защиты в ОП "зеленой энергетики", тариф на которую остается самым высоким в мире", — прокомментировал он кадровые рокировки.

Он раньше также заявлял, что нынешний глава Кабмина Денис Шмыгаль — ставленник Ахметова, и призывал к отставке премьера.

Отметим, в свою очередь, что Свириденко является соратницей бывшего министра экономики Тимофея Милованова, в конце ноября назначенного советником главы ОП.