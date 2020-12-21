Политика 40 минут назад

Кабмин назначил временного главу Госгеокадастра вместо Лещенко

Кроме того, уволены первый замминистра экономики и первый замглавы Госэкоинспекции

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министов на внеочередном заседании 21 декабря уволил Романа Лещенко с должность главы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в связи с его назначением министром аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Вместо Лещенко временно исполнять обязанности главы Госгеокадастра правительство поручило начальнику управления по вопросам европейской интеграции и международного сотрудничества Алексею Пинчуку.

Еще одним решением стало увольнение Дениса Каплунова с должности первого замглавы Государственной экологической инспекции. При этом о причине такого решения Мокан не сообщает.

Кроме того, на заседании в понедельник Кабмин одобрил увольнение по собственному желанию первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко.

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Также правительство оформило увольнение Сергея Шкарлета, назначенного накануне министром образования и науки, с должности заместителя министра по вопросам евроинтеграции.

Отметим, что сразу после утверждения Шкарлета, бывшего также исполняющим обязанности министра, "полноценным" министром образования, в Верховной Раде появился проект постановления о его увольнении, поданный депутатами из фракций "Европейская солидарность" и "Голос", давно критикующих этого чиновника.

Определенный резонанс в политикуме вызывало его назначение министром минимальным числом голосов нардепов — 226, при том, что во время принятия решения было замечено неперсональное голосование.

18 декабря председатель парламента Дмитрий Разумков обратился в комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Рады с просьбой изучить ситуацию относительно вероятного неперсонального голосования за назначение Шкарлета.

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