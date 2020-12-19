Политика 20 минут назад

В парламенте зарегистрировали проект об увольнении главы Минобразования Шкарлета

Отставку министр инициируют депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса"

Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования
Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Документ внесли в парламент народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса", сообщается на сайте ВР.

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В то же время текст соответствующего проекта постановления №4525 и сопроводительные документы к нему пока что не обнародованы на сайте.

В данное время, как отметили в парламенте, проект постановления передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов.

В свою очередь представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Шкарлета, был Григорий Суркис, в то время отсутствующий в Верховной Раде.

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18 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР с просьбой изучить ситуацию относительно вероятного неперсонального голосования за назначение Шкарлета.

Как известно, Шкарлет с 25 июня исполнял обязанности министра образования и науки.

Отметим, что его назначение вызвало резкую реакцию части украинского политикума и даже протесты. И.о. министра, напомним, обвинили в плагиате, однако сам он обвинения отвергает. Фракция "Голос" даже зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых нашли плагиат.

Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года — ректор Черниговского национального технологического университета.

За 2019 год чиновник задекларировал 513 тысяч грн доходов. Также он указал в декларации 70 тысяч грн и $30 тысяч, а у жены — 15 тысяч грн и $32 тысячи наличных денег.

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