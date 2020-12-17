Политика 10 минут назад

Эксперт: Шкарлет смог найти общий язык с преподавательским корпусом, учеными и политсилами

Один из самых молодых руководителей ведомства, он находит общий язык и с молодой генерацией преподавателей и с опытными педагогами, старается реформировать отрасль в соответствии с пожеланиями профессионалов, отмечает политолог

Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования
Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования

Нынешний исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет — равноудаленная и компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы и работников сферы образования и науки.

Об этом написал политический эксперт, преподаватель Киевского политехнического университета Алексей Якубин в Facebook.

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"Один из самых молодых руководителей ведомства, он находит общий язык и с молодой генерацией преподавателей и с опытными педагогами, старается реформировать отрасль в соответствии с пожеланиями профессионалов, а не всяких лобби грантовых активистов", — пишет эксперт.

В то же время Якубин отмечает, что когда летом Шкарлет зашел в Министерство образования против него организовали дискриминационную кампанию.

Однако из-за того, что его лично поддержал президент Владимир Зеленский, это никоим образом не повлияло на позиции Шкарлета в министерстве.

"Президент проигнорировал мнение националистов и всяких активистов, которые негодовали против "регионального кадра", которых очень волновало, что Шкарлет успешно работал при всех министрах и ставил профессию, по Максу Веберу, выше политической принадлежности", — отмечает Якубин.

Спустя полгода президенту придется еще раз защищать Шкарлета, убежден он.

"Очень хотелось бы, чтобы гарант в своем выборе опирался не столько на требования самоназванных активистов, сколько на позицию образовательных организаций и профсоюзов — то есть, тех, кто знает сферу образования "изнутри". И работает в этой сфере. А эти люди говорят о том, что министерство без полноценного руководителя похоже на корабль без руля и ветрил", — добавляет Якубин.

Он также считает, что Шкарлет — равноудаленная, компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы. Его присутствие во главе МОН в большей степени также устраивает педагогов и преподавателей, чего не было с Инной Совсун или Анной Новосад.

Напомним, ранее представители образовательных организаций и профсоюзов просили президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Сейчас Шкарлет исполняет обязанности министра.

Среди подписантов письма — председатель профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, председатель Ассоциации университетов Украины и другие.

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