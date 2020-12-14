Образовательные организации просят президента назначить Шкарлета министром образования

По мнению образовательных организаций, отсутствие уже в течение полугода полноправного руководителя профильного министерства негативно сказывается на авторитете как самого министерства, так и руководимой им отрасли.

В то же время они обращают внимание на значительный управленческий опыт Шкарлета и понимание им проблем отрасли.

"Будучи представителем молодой генерации руководителей, сочетает черты инновационности с профессионализмом и патриотизмом, за время работы в министерстве он нашел взаимопонимание с педагогами и учеными, получил их поддержку, начал осуществлять меры по дальнейшему реформированию отрасли на конструктивных началах", — говорится в письме.

Среди подписантов письма — председатель профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, председатель Ассоциации университетов Украины и другие.

Напомним, Сергей Шкарлет с июня является исполняющим обязанности министра образования, но министром так назначен не был. По действующей Конституции министров (кроме министров обороны и иностранных дел) назначает Верховная Рада, но у действующего президента в нынешнем парламенте есть большинство в виде партии "Слуга народа", которую он привел к власти.