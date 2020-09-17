Политика 60 минут назад

В Раде поддержали запрет плагиаторам занимать должности министров

А также должности руководителей учебных заведений

Инна Совсун. Фото: facebook.com/sovsun.inna Инна Совсун. Фото: facebook.com/sovsun.inna
Инна Совсун. Фото: facebook.com/sovsun.inna

Образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект народного депутата от фракции "Голос" Инны Совсун, который имеет целью запретить занимать должности руководителей учебных заведений и министров плагиаторам.

Теперь решение — за Верховной Радой, отметила Совсун на своей странице в Facebook.

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"Почему это важно? Плагиатор — это не просто человек, который не в состоянии выполнить требования образовательной программы и соблюдать правила научного исследования. Плагиат — признак искаженного нравственного компаса, отсутствия этических принципов, которые являются ключевыми для людей, которые собираются управлять страной, а также тех, кто в учреждениях образования должен отвечать среди прочего за борьбу с нарушениями академической добродетели", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации нардепа, 15 сентября Министерство образования и науки Украины изменило состав аттестационной комиссии, которая отвечает за присуждение научных степеней и приняло нескольких ученых, благодаря которым, по мнению ученого Антона Сененко, "при каденции предыдущего министра удалось позакрывать кучу идиотских спецсоветов, завернуть сфальсифицированные диссертации (в том числе брату экс-президента Виктору Ющенко), забанить кучу отстойных типа научных журналов".

В частности, уволили доктора медицинских наук Светлану Арбузову, а также Тамару Гундорову, Дмитрия Шабанова — признанных ученых, людей, которые не терпят плагиат и псевдонауку.

По словам Арбузовой, теперь в состав аттестационной комиссии входит народный депутат Юлия Гришина, которая ранее была одной из кандидатов на должность главы МОН.

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К Гришиной, по данным ученой, также есть вопросы относительно добродетели.

Известно, что до депутатства Гришина занималась преподаванием права в Национальном университете имени Шевченко.

Тем не менее, сама она не смогла сдать тесты на знание законодательства, когда подавалась на конкурс в Верховный суд.

Напомним, 11 сентября этический комитет НАЗЯВО обнаружил плагиат в работах нынешнего исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Как сообщалось, 25 июня 2020 года Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

В тот же день нардепы фракции "Голос" выступили  против назначения Шкарлета из-за присутствия плагиата в его научных работах. В Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

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