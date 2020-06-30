"СтопШкарлет!": у здания Кабмина протестуют против нового главы Минобразования (ФОТО)

Во вторник, 30 июня, под зданием Кабинета министров Украины сотни людей требуют отставки и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места события.

На акцию протеста собралось не больше 150 человек.

В Правительственном квартале много правоохранителей.

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Возле здания Кабмина стоит пожарный расчет.

У протестующих есть фургон с акустикой, где будут озвучены лозунги за отставку руководителя Минобразования Сергея Шкарлета.

Здание Кабмина оцеплено Нацгвардией и полицией.

Раздают визитки "Шкарлет плагиатор".

Акция проходит также в 12 городах Украины: Харькове, Львове, Днепре и других.

Также полиция воспрепятствовала принести протестующим поддоны для митинга.

В Мариинском парке стоят автобусы с Нацвагдией.

Вскоре к протестующим присоединилась группа митингующих-вкладчиков банка "Аркада".

Тем временем пикетчики против Шкарлета утроили перформанс.

Они проводят аукцион по продаже унитаза.

А также — "дипломов" Шкарлета.

При этом ими торговал протестующий в маске экс-руководителя Минобразования Дмитрия Табачника.

Акцию протеста инициировали около десятка разных организаций — "Демократична сокира", "ШоТам?", "Видсич", "Наукова хунта" и дургие. Они считают Шкарлета человеком времен Януковича, который "принимал награды" от Дмитрия Табачника (бывшего министра образования и науки — Delo.ua), а также "плагиатором", ведь в его монографии обнаружили множество заимствований из других научных работ.

Напомним, 25 июня 2020 года Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. В тот же день нардепы фракции "Голос" выступили против назначения Шкарлета из-за присутствия плагиата в его научных работах. В Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

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Сергей Шкарлет известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал экс-президента Виктора Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошный автомобиль стоимостью более 1,6 млн грн.

Как известно, раннее обязанности министра образования и науки исполняла Любомира Мандзий.