Рада назначила Шкарлета министром образования

Верховная Рада утвердила исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета в должности министра.

За соответствующий проект постановления №3675 проголосовало минимально возможное для принятие решения число депутатов — 226.

Ранее представители образовательных организаций и профсоюзов призвали президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Шкарлета министром образования.

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Напомним, Кабинет министров 25 июня назначил Шкарлета заместителем министра образования по вопросам европейской интеграции, одновременно возложив на него обязанности министра.

Отметим, что его назначение вызвало резкую реакцию части украинского политикума и даже протесты. И.о. министра, напомним, обвинили в плагиате, однако сам он обвинения отвергает. Фракция "Голос" даже зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых нашли плагиат.

Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года — ректор Черниговского национального технологического университета.

За 2019 год чиновник задекларировал 513 тысяч грн доходов. Также он указал в декларации 70 тысяч грн и 30 тысяч долларов, а у жены — 15 тысяч грн и 32 тысячи долларов наличных средств.