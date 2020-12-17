Политика 1 час назад

Рада назначила Шкарлета министром образования

За это решение проголосовало минимально необходимое число депутатов

Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования
Сергей Шкарлет. Фото: пресс-служба Минобразования

Верховная Рада утвердила исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета в должности министра.

За соответствующий проект постановления №3675 проголосовало минимально возможное для принятие решения число депутатов — 226.

Кратко и по делу в Telegram

Ранее представители образовательных организаций и профсоюзов призвали президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Шкарлета министром образования.

Читайте также:
Эксперт: Шкарлет смог найти общий язык с преподавательским корпусом, учеными и политсилами

Напомним, Кабинет министров 25 июня назначил Шкарлета заместителем министра образования по вопросам европейской интеграции, одновременно возложив на него обязанности министра.

Отметим, что его назначение вызвало резкую реакцию части украинского политикума и даже протесты. И.о. министра, напомним, обвинили в плагиате, однако сам он обвинения отвергает. Фракция "Голос" даже зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых нашли плагиат.

Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года — ректор Черниговского национального технологического университета.

За 2019 год чиновник задекларировал 513 тысяч грн доходов. Также он указал в декларации 70 тысяч грн и 30 тысяч долларов, а у жены — 15 тысяч грн и 32 тысячи долларов наличных средств.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Эксперт: Шкарлет смог найти общий язык с преподавательским корпусом, учеными и политсилами
Эксперт: Шкарлет смог найти общий язык с преподавательским корпусом, учеными и политсилами
Рада назначила Лещенко министром агрополитики
Рада назначила Лещенко министром агрополитики
Абрамовского уговорили остаться министром экологии
Абрамовского уговорили остаться министром экологии
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

  3. В Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг

  4. Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

  5. НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...