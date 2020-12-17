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АПК 1 час назад

Рада назначила Лещенко министром агрополитики

Парламент одобрил перевод главы Госгеокадастра на должность в Кабмине

Роман Лещенко. Фото: пресс-служба Госгеокадастра Роман Лещенко. Фото: пресс-служба Госгеокадастра
Роман Лещенко. Фото: пресс-служба Госгеокадастра

Верховная Рада назначила главу Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. За соответствующий проект постановления проголосовали 242 депутата.

Лещенко возглавил Госгеокадастр 10 июня, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента по земельным вопросам.

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Он закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2011 году получил диплом магистра права с отличием, в 2015 году стал кандидатом юридических наук.

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С 2013 года преподает на кафедре финансового права юридического факультета КНУ. Свободно владеет украинским, английским, испанским, польским и русским языками.

С 2007 года Лещенко работал в компании OSG Group на должности главного юридического консультанта холдинга. С 2013 года занялся аграрным консалтингом, основав "Украинский аграрный центр".

Напомним, что накануне активисты нашли плагиат в диссертации Лещенко. Отметим также, что На прошлой неделе правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра по подозрению в даче взятки Лещенко.

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