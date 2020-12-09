Чиновника Госгеокадастра поймали на даче взятки главе ведомства

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 9 декабря задержали двух лиц по подозрению в даче взятки главе Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

Как говорится в сообщении НАБУ, они двумя траншами предоставили чиновнику 52 тысячи долларов, при этом всего планировалось заплатить 170 тысяч долларов за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

По данным следствия, первую часть взятки в размере 26,9 тысячи долларов ему передали в ноябре. При передаче второй части в размере 25 тысяч долларов их и задержали.

Задержанные — исполняющий обязанности начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредник в передаче взятки.

Следствие считает, что "один из них" может быть связан с компаниями, предоставлявшими ведомству услуги по инвентаризации земель на территории многих областей Украины в 2020 году.

"Следовательно, нельзя исключать того, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП примут все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие", — сказано в сообщении.

Действия задержанных предварительно квалифицированы по части 4 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу) Уголовному кодексу. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. НАБУ отмечает, что расследует это дело с сентября.

Напомним, накануне уже в третий раз "сдал" правоохранителям взяткодателя глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко. Ему предложили 100 тысяч долларов за назначение на должность руководителя "Николаевоблэнерго" одного из бывших должностных лиц компаний.