Глава ФГИ в третий раз "сдал" правоохранителям предложившего ему взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего высокопоставленного сотрудника компании "Николаевоблэнерго" при даче взятки главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко за назначение руководителем этого предприятия. Об этом сам Сенниченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, прямо в мой день рождения, один очень хитрый господин решил сделать мне "подарок": 100 тысяч долларов за трудоустройство на должность руководителя АО "Николаевоблэнерго". Неплохой такой подарок, правда? Но и это еще не все. Чтобы я долго над предложением не раздумывал и угрызениями совести не мучился, господин пообещал ежемесячную ренту в 200 тысяч долларов. Некую долю из "теневой" прибыли предприятия", — рассказал глава ФГИ.

По словам Сенниченко, предложивший взятку ранее уже работал на руководящей должности в "Николаевоблэнерго" и, видимо, хорошо знает, какими ресурсами сможет распоряжаться, если зайдет туда снова.

"На передаче первой порции взятки в 50 тысяч долларов господин и прогорел. Ибо "поздравить" меня с "подарком" как раз пришли детективы НАБУ. Именно в их заботливые руки и попал горе-взяточник", — написал он.

Глава ФГИ выразил предположение, что задержанный, вероятно, не следил за тем, как он отстаивает свою нетерпимость к коррупции в фонде.

"Разве я не был достаточно убедительным, когда о первых двух попытках дать мне взятку заявил публично и передал эту информацию в НАБУ? Кстати, расследование по ним уже завершено. Будет другим наука. Сегодняшний случай еще раз подтверждает только одно: коррупция выедает госпредприятия изнутри. Если коррумпированные чиновники готовы по 200 тысяч ренты с "теневых" доходов платить, то представляете, сколько всего денег недополучает бюджет?" — написал он.

По мнению Сенниченко, надежным решением этой проблемы является приватизация госпредприятий.

Напомним, в январе главе ФГИ предложили 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. В июле же его пытались подкупить 800 тысячами долларов.