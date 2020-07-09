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Главу ФГИ пытались подкупить за $800 тысяч — САП (ФОТО)

НАБУ задержало гражданина, предлагавшего крупную взятку руководителю Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко. Фото: ФГИУ Дмитрий Сенниченко. Фото: ФГИУ
Дмитрий Сенниченко. Фото: ФГИУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили гражданина, который за $800 тысяч пытался подкупить председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Указанные деньги лицо предлагало чиновнику за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина был разоблачен "на горячем" сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно $200 тысяч".

По данным САП, сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения, следственные действия продолжаются.

Напомним, 30 января 2020 года детективы НАБУ разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере $50 тысяч председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Как установило следствие, задержанные предложили Сенниченко $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.

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