Главу ФГИ пытались подкупить за $800 тысяч — САП (ФОТО)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили гражданина, который за $800 тысяч пытался подкупить председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Указанные деньги лицо предлагало чиновнику за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина был разоблачен "на горячем" сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно $200 тысяч".

По данным САП, сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Читайте также: Задержанным за предложение крупной взятки главе ФГИ сообщили о подозрении

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения, следственные действия продолжаются.

Напомним, 30 января 2020 года детективы НАБУ разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере $50 тысяч председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Как установило следствие, задержанные предложили Сенниченко $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.