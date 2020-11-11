Политика и экономика 1 час назад

В Украине планируют создать агентство по управлению госимуществом — Шмыгаль

Создание агентства должно повысить эффективность производственных госпредприятий

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

В настоящее время Кабинет министров Украины и Фонд государственного имущества (ФГИ) работают над созданием агентства по управлению государственным имуществом.

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 10 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Мы с Фондом госимущества работаем над созданием так называемого агентства по управлению госимуществом, чтобы повысить эффективность госпредприятий, которые ведут производственную деятельность", — сообщил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что на сегодняшний день эффективность некоторых государственных предприятий находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров передал Фонду госимущества Украины около 200 государственных предприятий для приватизации.

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В конце октября текущего года правительство отменило решение о приватизации госпредприятия "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и ГАК "Хлеб Украины".

Эти объекты были добавлены в утвержденный 16 января 2019 года список предприятий на приватизацию 3 марта текущего года.

В апреле глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что их приватизация задерживается, поскольку фактически они "зависли" и переданы фонду не были.

Отметим, что ГПЗКУ ранее уже собирались приватизировать, но в августе 2018 года ФГИ от этого решения отказался.

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