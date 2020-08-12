Кабмин передал на приватизацию около 200 госпредприятий

Кабинет министров передал Фонду госимущества Украины (ФГИУ) около 200 государственных предприятий для приватизации.

Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Главными условиями приватизации мы видим сохранение и увеличение рабочих мест, уплаты налогов, а также инвестиции в соответствующее предприятие. В Украине более 3 тысяч государственных предприятий. И ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. Поэтому мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых и честных конкурсах", — отметил Шмыгаль.

Согласно проекту распоряжения, из сферы управления Министерства энергетики в сферу управления ФГИ передан ряд обогатительных фабрик, а именно ЧАО "Центральная обогатительная фабрика "Углегорская", ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Дзержинская", ООО "Групповая обогатительная фабрика "Белоречанская" и ООО "Центральная обогатительная фабрика "Нагольчанская".

Кроме того, переданы ГП "Укртранснефтепродукт", а также ряд научных и машиностроительных объектов.

Фонду госимущества от Госгеонедр также переданы ГП "Бурштын Украины", Украинского геологоразведывательного института, а также Причерноморского и Восточного государственных региональных геологических предприятий.

В то же время, по предложению врио министра энергетики Ольги Буславец из списка на передачу были исключены ГП "Львовуголь", ЧАО "Шахта "Надия" и ПАО "Лисичанскуголь".

По словам главы Минэнерго, их передача противоречит закону об особенностях приватизации угледобывающих предприятий.

Также Кабмин поддержал предложение Буславец исключить из списка ГП "Научно-исследовательский, проектный и внедряющий центр организации труда в энергетике и энергетическом строительстве "Укрэнерготруд", так как оно находится в стадии ликвидации.

По итогам заседания, Кабинет Министров также поддержал проект постановления, касающийся утверждения Методики расчета концессионных платежей. Как отметил премьер-министр, этим решением устанавливается методика определения справедливой цены, которую частное предприятие может получить от концессий с государством.

"Частные компании инвестируют средства, создают дополнительные рабочие места для Украинской инфраструктуры, а на замену получают справедливую долю прибыли от такой совместной работы с государственным предприятием", — заявил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что это эффективный механизм, который будет способствовать уменьшению коррупции, увеличению количества рабочих мест и росту экономики.

Также премьер подчеркнул, что правительство находится на завершающем этапе наработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны остаться под контролем государства.

"Речь идет о важных государственных компаниях, вроде "Нафтогаза" или "Энергоатома". Наша стратегия — оставить примерно 300 предприятий из более, чем 3 тысяч под контролем государства. Видим, что это именно то количество, тот баланс и оптимальный вариант, когда правительство будет продолжать через различные предприятия выполнять свои обязательства перед украинцами и при этом сможет оставаться эффективным собственником", — резюмировал Денис Шмыгаль.