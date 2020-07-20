Недвижимость 40 минут назад

Фонд госимущества выбирает советника по приватизации завода "Большевик"

Первый этап конкурса по отбору советника будет проведено 18 августа 2020 в 11:00, второй — 25 августа

Фото: Вікіпедія Фото: Вікіпедія
Фото: Вікіпедія

Конкурсная комиссия по отбору советника АО ПКМЗ (завод "Большевик") на своем заседании приняла ряд решений, целью которых является обеспечение успешного процесса приватизации этого актива.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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По словам председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко, это является важным шагом на пути эффективной подготовки объекта к прозрачной приватизации.

"Несмотря на сопротивление, на попытки отчуждения рейдерскими способами имущества и политическое давление — мы двигаем приватизацию вперед. На прозрачном конкурсе будет отобран советник, который осуществит качественную подготовку объекта приватизации для привлечения инвестора", — заявил Сенниченко.

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Комиссия, в состав которой входят представители Фонда государственного имущества, Министерства финансов и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, утвержденные условия, утвердила перечень необходимых документов и даты проведения первого и второго этапов конкурса по отбору советника.

Так, первый этап конкурса по отбору советника будет проведено 18 августа 2020 в 11:00, второй — 25 августа 2020 в 11.00 в помещении ФГИУ.

Предварительно, заявление об участии в конкурсе можно подавать по электронному адресу: mop@spfu.gov.ua.

Как сообщалось ранее, в начале марта Кабинет министров передал рекордный 431 государственный объект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации.

 

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