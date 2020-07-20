Фонд госимущества выбирает советника по приватизации завода "Большевик"

Конкурсная комиссия по отбору советника АО ПКМЗ (завод "Большевик") на своем заседании приняла ряд решений, целью которых является обеспечение успешного процесса приватизации этого актива.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

По словам председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко, это является важным шагом на пути эффективной подготовки объекта к прозрачной приватизации.

"Несмотря на сопротивление, на попытки отчуждения рейдерскими способами имущества и политическое давление — мы двигаем приватизацию вперед. На прозрачном конкурсе будет отобран советник, который осуществит качественную подготовку объекта приватизации для привлечения инвестора", — заявил Сенниченко.

Комиссия, в состав которой входят представители Фонда государственного имущества, Министерства финансов и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, утвержденные условия, утвердила перечень необходимых документов и даты проведения первого и второго этапов конкурса по отбору советника.

Так, первый этап конкурса по отбору советника будет проведено 18 августа 2020 в 11:00, второй — 25 августа 2020 в 11.00 в помещении ФГИУ.

Предварительно, заявление об участии в конкурсе можно подавать по электронному адресу: mop@spfu.gov.ua.

Как сообщалось ранее, в начале марта Кабинет министров передал рекордный 431 государственный объект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации.