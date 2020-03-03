Кабмин решил отдать "Артемсоль" в частные руки

Кабинет министров Украины разрешил приватизацию государственного предприятия "Артемсоль".

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 3 марта, сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют", — написал он в мессенджере.

Указано, что госпредприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн грн из-за манипуляций с ценой на соль.

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Также известно, что представители руководства госпредприятия являются фигурантами уголовных производств о взятках на 800 тысяч грн.

"Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизировано через прозрачный аукцион", — резюмировал Гончарук.

Как сообщалось ранее, в первое полугодие 2019 года ГП "Артемсоль" добыло 1 млн 70,9 тысячи тонн соли, что на 24,5% больше показателя за аналогичный период 2018 года.