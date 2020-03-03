Кабмин передал на приватизацию рекордных 435 государственных объектов

Правительство передало рекордный 431 государственный объект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что всего правительство за последних 6 месяцев уже передало на приватизацию 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до этого.

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 годы передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", — прокомментировал это решение правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабмин передал на большую приватизацию 4 крупные государственные компании:

- завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод");

- АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация";

- ГАК "Хлеб Украины";

- ГП "Артемсоль".

Предполагается, что теперь на предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил приватизацию государственного предприятия "Артемсоль".

Напомним, один из цехов завода "Большевик" мешает достроить съезд с обновленного Шулявского моста в Киеве. Отметим, сам цех находится в плачевном состоянии. Его не используют по назначению уже около 20 лет. В части здания сейчас торгуют секонд-хендом.