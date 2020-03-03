Политика и экономика 1 час назад

Кабмин передал на приватизацию рекордных 435 государственных объектов

Среди которых 4 крупные госпредприятия

Кабмин передал на приватизацию рекордных 435 государственных объектов Кабмин передал на приватизацию рекордных 435 государственных объектов
Заседание Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

Правительство передало рекордный 431 государственный объект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что всего правительство за последних 6 месяцев уже передало на приватизацию 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до этого.

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"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 годы передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", — прокомментировал это решение правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабмин передал на большую приватизацию 4 крупные государственные компании:

- завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод");

- АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация";

- ГАК "Хлеб Украины";

- ГП "Артемсоль".

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Предполагается, что теперь на предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил приватизацию государственного предприятия "Артемсоль".

Напомним, один из цехов завода "Большевик" мешает достроить съезд с обновленного Шулявского моста в Киеве. Отметим, сам цех находится в плачевном состоянии. Его не используют по назначению уже около 20 лет. В части здания сейчас торгуют секонд-хендом.

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