Шулявский мост подорожает еще на 700 миллионов гривен

Окончание строительства развязки на Шулявке может стоить бюджету Киева больше 1,5 миллиарда гривен. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил первый замглавы КГГА, Николай Поворозник.

По словам чиновника, по состоянию на январь 2020 года на реконструкцию моста потрачено чуть больше 856 миллионов гривен. И это при начальной смете в 600 миллионов гривен, озвученной в 2018 году. Правда, из запланированного пока построили лишь эстакаду через проспект Победы, без съездов. Всего же на строительство путепровода должны потратить 1,05 миллиарда гривен. Однако в 2020 году к этой сумме может добавится баснословная цифра — 700 миллионов гривен...

Дело в том, что для полного открытия движения по развязке необходимо реконструировать два старых съезда и построить один новый — на месте пятого цеха завода "Большевик", который находится в собственности Фонда государственного имущества Украины. Но государство просит за его выкуп аж 700 миллионов гривен.

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"Предпоследние переговоры давали оптимизм. Последние разговоры — надежда есть, но она становится немножечко туманной. За такие цифры покупать помещения цеха, которые разваливаются, для меня абсурдно. Но мы в процессе переговоров", — посетовал Поворозник.

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По словам чиновника, город не готов к негативному сценарию развития событий касательно передачи цеха Киеву в собственность. "Ставить под угрозу строительство крупных инфраструктурных проектов неправильно, такого быть не может. Думаю, мы договоримся, и здравый смысл возобладает над чьим-то желанием", — заверил первый замглавы КГГА. Он также заявил, что сумма покупки цеха не будет добавлена к общей смете строительства Шулявского моста, так как на его покупку будут предусмотрены отдельные деньги.

Отметим, сам цех находится в плачевном состоянии. Его не используют по назначению уже около 20 лет. В части здания сейчас торгуют секонд-хендом.

Примечательно, что завод "Большевик", согласно законодательству, не подлежит приватизации, и если ФГИ откажется от его передачи на баланс Киева, то о более-менее нормальной развязке на Шулявке можно забыть навсегда.