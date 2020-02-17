Политика и экономика 50 минут назад

В Минэкономразвития рассказали, как власть привлечет $50 миллиардов инвестиций за 5 лет

Чиновники презентовали стратегию экономического развития страны. Главный фокус — инвестиции

В Минэкономразвития рассказали, как власть привлечет $50 миллиардов инвестиций за 5 лет В Минэкономразвития рассказали, как власть привлечет $50 миллиардов инвестиций за 5 лет
МЕРТ презентовало экономическую стратегию. Фото: Pixabay

Рост ВВП на 40%, более 1 миллиона новых рабочих мест и привлечение $50 миллиардов прямых иностранных инвестиций за 5 лет — такие цели определило министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины (МЕРТ). Главными задачами в экономической сфере страны на этот период станет обеспечение украинцев легальной работой с достойной зарплатой и создание условий для успешного ведения собственного бизнеса.

Такие показатели предусматривает правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", которую презентовал МЕРТ.

По словам министра экономического развития Тимофея Милованова, краеугольный камень этой стратегии — именно инвестиции. А, учитывая недоинвестированность украинской экономики, они могут иметь очень высокую отдачу.

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"Мы говорим про инвестиции как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал. До 2024 года Украина должна перейти в топовую группу индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни — вырасти до 75 лет", — сказал Милованов.

Усилия государства для стремительного увеличения объема инвестиций должны быть сосредоточены на нескольких направлениях. В частности, речь идет о создании эффективных рынков и инвестиционных инициативах. В первую очередь, речь идет о государственных инвестициях в инфраструктуру. Среди приоритетов в этом направлении — дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги и развитие речного транспорта, отмечают в МЕРТ.

Отдельно в ведомстве подчеркивают и важность привлечения частных инвестиций, в том числе и привлечение частных инвесторов к финансированию инфраструктурных объектов при помощи механизма государственно-частного партнерства, в частности, концессий. Как отмечают в МЕРТ, уже состоялись концессионные конкурсы в черноморских портах "Ольвия" и "Херсон", а на очереди — не только другие порты, но и пилотные проекты в аэропортах и исследование ж/д станций для старта реализации подобных решений.

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Еще один способ привлечения частных инвестиций — приватизация государственных предприятий и банков. В 2020 году правительство через Фонд государственного имущества планирует продать более 300 объектов малой приватизации и пять крупных предприятий. Относительно последних государство готово предложить инвесторам "налоговые каникулы" — освободить от налога на прибыль на 5 лет при инвестициях в $10 миллионов. Однако, инвестор должен выполнить условия: сохранить профиль предприятий, включенных в цепи высокотехнологичной добавленной стоимости.

Для крупных инвестиционных проектов — свыше $100 миллионов — правительство планирует внедрить программу по координации, сопровождению и поддержке (так называемая "инвестиционная няня"). В договорах стратегических инвесторов с правительством и местными органами власти могут быть предусмотрены и инвестиционные стимулы, такие как выделение земельных участков и обеспечение доступа к инфраструктуре, налоговые льготы и так далее.

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Кроме того, правительство намерено развивать индустриальные парки — их на сегодняшний день в Украине 43. Как отмечают в МЕРТ, в ближайшие пять лет планируется полностью оборудовать их все (речь идет о 12) и привлечь управляющие компании и участников. В планах ведомства — только на их основе обеспечить поступление $5 миллиардов инвестиций, которые помогут создать 50-100 тысяч рабочий мест.

Еще один вектор инвестиционных инициатив — стимулирование банковского кредитования и страхования. В частности, речь идет и о поддержке микро и малого бизнеса при помощи программы Доступные кредиты 5-79%, системе страхования экспортной деятельности и программе запуска ипотечного кредитования.

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И еще одно направление, на котором будет сосредоточена работа правительства, — обеспечение благоприятного бизнес климата. В частности, необходимо ускорить создание такой среди для ведения бизнеса, отмечают в ведомстве. Ключевое внимание будет уделяться усилению верховенства права, в частности, при помощи налаживания механизмов верификации через реестры, создания системы коммерческого арбитража, укрепления исполнительной дисциплины в отношении решений судов и так далее.  

Кроме того, в планах — внедрять инструменты системы управления государственными финансами: новую таможню и налоговую, финансовый мониторинг и контроль. Отдельным элементом обеспечения благоприятного бизнес климата должна стать налоговая система, в которой есть потенциал снижения налогов на инвестиции, активности и труд за счет дополнительной нагрузки на негативные эффекты (загрязнения, алкоголь, табак) и активы.

Ранее Delo.ua рассказывало о том, что думают представители бизнеса об инициативе президента Владимира Зеленского предоставлять крупным инвесторам персонального менеджера — "инвестиционную няню".

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