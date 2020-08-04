Энергетика 20 минут назад

Запуск ОПЗ обошелся "Агро Газ Трейдинг" в $1,5 млн собственных средств — Владимир Колот

С момента возобновления работы ОПЗ переработал 656 млн кубометров газа, а крупнейшим импортером произведенного заводом карбамида стала Индия

Одесский припортовый завод Одесский припортовый завод
Одесский припортовый завод

Восстановление производственного процесса на Одесском припортовом заводе летом 2019 года, что стало возможным благодаря подписанию договора на поставку давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", обошлось последней в $1,5 млн собственных средств. Этот риск полностью взяла на себя компания АГТ, которая потеряла данную сумму в случае, если бы ОПЗ не сумел осуществить рестарт технологических процессов.

Об этом заявил партнер АГТ Владимир Колот в интервью ExPro Consulting.

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"Мы запустили ОПЗ исключительно за счет нашей компании. Мы не взяли ни копейки предоплаты с рынка до запуска, ни копейки банковских средств в июле-августе 2019 года, когда мы запускали предприятие. То есть пока завод не заработал, все риски были исключительно на нас. Вообще, технологический риск связан с возможностью незапуска — это один из наиболее весомых рисков, из-за которого большая часть игроков не хотела начинать сотрудничество с ОПЗ. Запуск обошелся в более чем в $1,5 млн. Это были исключительно наши риски. В случае, если бы завод не запустился, мы бы их просто потеряли. В случае, если агрегаты не заработали бы после долгого простоя, не было бы ресурса, работники завода могли уволиться и разъехаться. И благодаря тому, что мы запустили завод — люди вернулись, потому что появилась стабильность", — заявил Колот.

Сообщается, что с момента возобновления работы ОПЗ переработал 656 млн кубометров газа, а крупнейшим импортером произведенного заводом карбамида стала Индия. За 12 месяцев работы завод произвел более 796 тысяч тонн карбамида и свыше 90 тысяч тонн аммиака. При этом коронавирус не снизил глобальный спрос на минеральные удобрения.

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ОПЗ находится в управлении ФГИУ и входит в список большой приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является американская компания Pericles Advisory Group.

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