Запуск ОПЗ обошелся "Агро Газ Трейдинг" в $1,5 млн собственных средств — Владимир Колот

Восстановление производственного процесса на Одесском припортовом заводе летом 2019 года, что стало возможным благодаря подписанию договора на поставку давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", обошлось последней в $1,5 млн собственных средств. Этот риск полностью взяла на себя компания АГТ, которая потеряла данную сумму в случае, если бы ОПЗ не сумел осуществить рестарт технологических процессов.

Об этом заявил партнер АГТ Владимир Колот в интервью ExPro Consulting.

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"Мы запустили ОПЗ исключительно за счет нашей компании. Мы не взяли ни копейки предоплаты с рынка до запуска, ни копейки банковских средств в июле-августе 2019 года, когда мы запускали предприятие. То есть пока завод не заработал, все риски были исключительно на нас. Вообще, технологический риск связан с возможностью незапуска — это один из наиболее весомых рисков, из-за которого большая часть игроков не хотела начинать сотрудничество с ОПЗ. Запуск обошелся в более чем в $1,5 млн. Это были исключительно наши риски. В случае, если бы завод не запустился, мы бы их просто потеряли. В случае, если агрегаты не заработали бы после долгого простоя, не было бы ресурса, работники завода могли уволиться и разъехаться. И благодаря тому, что мы запустили завод — люди вернулись, потому что появилась стабильность", — заявил Колот.

Сообщается, что с момента возобновления работы ОПЗ переработал 656 млн кубометров газа, а крупнейшим импортером произведенного заводом карбамида стала Индия. За 12 месяцев работы завод произвел более 796 тысяч тонн карбамида и свыше 90 тысяч тонн аммиака. При этом коронавирус не снизил глобальный спрос на минеральные удобрения.

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ОПЗ находится в управлении ФГИУ и входит в список большой приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является американская компания Pericles Advisory Group.