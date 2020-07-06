ОПЗ возвращает сотрудников благодаря загрузке давальческим сырьем

Одесский припортовый завод возвращает сотрудников на работу благодаря загрузке производства давальческим сырьем. При этом зарплата на предприятии только за первые 5 месяцев 2020 года, по сравнению с прошлым годом, выросла на 44%.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ.

Во время посещения завода президент Украины Владимир Зеленский отметил этот позитивный тренд и высказал надежду, что завод продолжит наращивать кадровый потенциал.

"Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Ведь я знаю, что потенциал выше, так как когда-то здесь работало 4500 человек, а сейчас 3000", — цитирует пресс-служба ОПЗ президента Украины.

Люди возвращаются, так как увидели — завод выходит из кризиса, в котором находился ранее, рассказал президенту и. о. главы правления и директора ОПЗ Николай Синица. Это стало возможно благодаря давальческому сырью.

"Мы видим, что давальческая модель позволяет не только поддерживать завод в относительно работоспособном состоянии, но и при правильном управления — помогает ему развиваться и восстанавливаться после простоя", — рассказал Синица.

"Новые подходы в работе и реализация давальческой модели менее чем за год позволили вывести ОПЗ на рекордный за последние 5 лет объем экспорта продукции", — отметил и.о. директора ОПЗ. Немаловажны и другие успехи завода. Например, начало капитального ремонта на производстве, погашение части задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" и повышение зарплат сотрудников. Только за первые 5 месяцев 2020 года, по сравнению с прошлым годом, она выросла на 44%.

Синица заверил: на этом останавливаться не собираемся, так как будущее завода — это, в первую очередь, люди. Поэтому для руководства АО "ОПЗ" главным приоритетом является сохранение коллектива и обеспечение всех социально-экономических условий для его эффективной работы.

Напомним, что после полуторагодового простоя АО "Одесский припортовый завод" возобновил работу только в августе 2019 года. Запустить производство позволило заключение давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг".