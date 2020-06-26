ОПЗ может быть оценен более чем в 350 млн долларов — директор "Агро Газ Трейдинг"

В ходе приватизации ОПЗ необходимо решить проблему долгов завода, которые достигают порядка 350 млн долларов. Эта сумма может быть заложена в качестве обязательств, которые возьмет на себя будущий собственник.
Об этом заявил Александр Горбуненко, генеральный директор и управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг" в авторской колонке на "НВ Бизнес".
"Агро Газ Трейдинг" является поставщиком природного газа на ОПЗ по давальческим схемам.
"Огромный вред инвестиционной привлекательности ОПЗ наносит его сложное финансовое положение и накопленные за последние годы долги. Суммарно они достигают 10,3 млрд грн. Основные кредиторы ОПЗ — это НАК "Нафтогаз" (2,2 млрд грн) и холдинг "Ostchem" (около 250 млн долларов).
Перед приватизацией необходимо определиться, что с этой задолженностью делать. Погашение ее в течение года — экономически невыполнимая задача, хотя в этом направлении новый менеджмент ОПЗ предпринимает решительные шаги. Возможно, имеет смысл заложить сумму на погашение просроченной задолженности в стартовую цену завода. Тогда за точку отсчета можно принять 350 млн долларов, которые будущий собственник возьмет на себя в качестве долговых обязательств. Для сравнения: строительство заводов, подобных Одесскому припортовому, "с нуля" сегодня обходится зарубежным инвесторам в 250-400 млн долларов", — считает Горбуненко.
По мнению Горбуненко, от приватизации ОПЗ должны выиграть все стороны процесса — государство, будущий инвестор, завод и его трудовой коллектив, который должен быть обеспечен социальными гарантиями.
"Идеального рецепта приватизации Одесского припортового завода нет. Ясно, что он должен учитывать ряд ключевых требований. Это сохранение целостности производственных цепочек. Одновременно — придание им гибкости и динамичности в соответствии с быстро меняющимися условиями рынка. А также соблюдение интересов трудового коллектива. На этих трех китах и необходимо строить диалог со всеми вовлеченными сторонами: профкомом ОПЗ, инвестиционным советником Фонда госимущества, инвестиционным и бизнес-сообществом. Потому что истина рождается только в открытой и компетентной дискуссии", — отметил Горбуненко.
Ранее сообщалось, что компания "Агро Газ Трейдинг" изучает возможность участия в приватизации ОПЗ.
Напомним, за 10 месяцев с момента возобновления работы ОПЗ произвел более 670 тысяч тонн карбамида и более 62 тысяч тонн аммиака. Более 90% продукции ОПЗ реализовывается на внешнем рынке.