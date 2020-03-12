Коломойский пытается заполучить контроль над ОПЗ — Фонд госимущества

Наблюдательный совет ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) отменил конкурс по отбору партнера для давальческой переработки газа на протяжении мая-декабря 2020 года. Об этом первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков сообщил на своей странице в Facebook.

"Наблюдательный совет ОПЗ отменил конкурс по отбору давальца, несмотря на привлекательные предложения участников. Как я заранее говорил, наблюдательный совет намеренно создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучаться правоохранительными органами", — заявил Щуриков.

Топ-менеджер уточнил, что сейчас поставщиком остается ООО "Агро Газ Трейдинг", с которым можно продлить контракт.

В свою очередь в Фонде госимущества (ФГИ) назвали причиной отмены конкурса завышенное и экономически необоснованное предложение "Укрнефтебурения".

"ФГИ считает, что завышенное ценовое предложение создает риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на ОПЗ", — считают в Фонде.

Наблюдательный совет ОПЗ видит в таких действиях владельцев "Укрнефтебурения" "стремление получить рычаги управления заводом и взять его под свой контроль, в результате чего будут возвращены коррупционные схемы на завод, снижена его рыночная стоимость и созданы предпосылки для перехода ОПЗ в частные руки за бесценок".

"Мы не можем позволить, чтобы ОПЗ вернулся под контроль финансово-политических групп, которые долгие годы блокировали эффективную работу предприятия. У будущего победителя конкурса по отбору давальца должен быть реалистичный бизнес-план, который создаст гарантию для бесперебойной работы ОПЗ. Руководство завода и ФГИУ не могут допустить простоя завода и возвращения на ОПЗ коррупционных схем, что нанесет ущерб государству и сделает невозможным приход стратегического инвестора", — отметил замглавы фонда и глава набсовета ОПЗ Сергей Игнатовский.

В этой связи будет объявлен новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, и ОПЗ будет сотрудничать с компанией, которая предложит реалистичный бизнес-план на взаимовыгодных для сторон условиях.

Отметим, что на минувшей неделе первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков заявил, что новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступал против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ. В свою очередь Игнатовский заявил, что победитель конкурса на давальческую поставку сырья еще не определен окончательно.