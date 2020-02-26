Чьи интересы лоббирует Николай Щуриков в Одесском припортовом заводе? 

Недавняя спецоперация НАБУ по задержанию группы лиц, пытавшихся дать взятку главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко за назначение "нужных" людей в руководство Одесского припортового завода (ОПЗ), и лоббирование интересов определенных поставщиков газа на ОПЗ свидетельствует о том, что борьба олигархических групп за контроль над этим предприятием не прекратилась в связи со сменой власти в государстве в 2019 году.

ОПЗ не первый год фигурирует на страницах СМИ в связи с коррупционными скандалами. Тем не менее, ни один из них не сумел ослабить позиции Николая Щурикова, формально первого заместителя директора ОПЗ, а де-факто — реального руководителя предприятия с 2015 года. Даже старт нового политического цикла не отобразился на Щурикове, который по-прежнему является "серым кардиналом" ОПЗ, действующим в интересах своих закулисных покровителей.

Первые сведения о "схемах" Щурикова появились в ноябре 2015 года, когда тогдашний глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обвинил его в подписании договоров на поставку газа для ОПЗ, содержавших коррупционную составляющую. Согласно заявлениям Саакашвили, Одесский припортовый завод заключил контракты, которые нанесли убытки государственному бюджету в размере свыше 4 млрд грн — соответствующее расследование вела Одесская областная прокуратура. В этой связи назывались две компании — австрийская Antra GmbH и британская Newscope Estates Limited, у которых ОПЗ приобретала газ. По всей видимости, это были офшорные структуры, за которыми скрывались украинские олигархические группы.

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В июле 2016 года Щуриков вместе с заместителем главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой был задержан НАБУ в рамках уголовного производства, открытого Специализированной антикоррупционной прокуратурой по подозрению в растрате средств ОПЗ. По версии правоохранителей, в 2015 году Щуриков и Перелома вступили в сговор, в результате которого ОПЗ закупал природный газ по завышенным ценам через компанию "Энергоальянс", что привело к растратам в сумме 205 млн грн.

Судебное следствие в рамках "дела Переломы-Щурикова" тянется по сей день в Шевченковском районном суде города Киева. Смена власти в 2019 году породила надежду, что будут активизированы расследования многочисленных уголовных производств, которые "зависли" во времена президентства Порошенко. По состоянию на сегодня следует констатировать, что эти надежды оказались преувеличенными.

Неуязвимость Щурикова при предыдущей власти объясняется его близостью к одному из видных соратников Порошенко Александру Грановскому, который считался куратором органов прокуратуры и судебной системы от Банковой. На момент назначения связь с Грановским Щуриков поддерживал через своего давнего знакомого Сергея Насвищука, который и порекомендовал Грановскому кандидатуру Щурикова на должность первого заместителя директора ОПЗ. На сегодняшний день коммуникацию с Грановским, сохраняющим остаточное влияние на судебную систему, Щуриков поддерживает через руководителей спонсируемых соратником Порошенко медийных проектов (прежде всего, портал "Буквы").

В то же время Щуриков с момента назначения на ОПЗ наладил коммуникацию с Николаем Мартыненко, влиятельным экс-нардепом, одним из теневых кукловодов украинской энергетики и спонсором партии "Народный фронт" Яценюка-Турчинова. Финансовые и аппаратные возможности Мартыненко позволили ему фактически развалить "урановое дело", которое ведет НАБУ с 2016-2017 годов. Несмотря на то, что дела против Мартыненко расследуются как в украинских судах, так и в судах Швейцарской Конфедерации, шансы на то, что экс-депутат понесет наказание, скорее, умозрительны.

Получается, что залогом "выживаемости" Щурикова во главе ОПЗ стало нахождение точек соприкосновения с обоими крыльями власти Порошенко — как с Банковой, так и с "Народным фронтом". Очевидно, что в обмен на личную неприкосновенность, сохранение должности и возможность доступа к финансовым ресурсам ОПЗ, Щуриков обеспечивал бесперебойное поступление коррупционной ренты в самые высокие киевские кабинеты.

При этом, за годы правления Щурикова, ОПЗ утратил статус флагмана химической промышленности Украины, работая с большими перебоями, которые привели к технологической деградации производства, накоплению громадных долгов (порядка 2 млрд грн) и оттоку квалифицированных кадров за рубеж. Если в 2013-2014 году ОПЗ оценивался в $1 млрд, то последние приватизационные конкурсы срывались из-за отсутствия желающих приобрести предприятие даже за сумму в 8-10 раз ниже. Фактически действия Щурикова привели к убыткам национальной экономики в размере $800-900 млн и в принципе поставили под вопрос перспективы существования некогда стратегического для всего Юга Украины предприятия. Центральные органы власти и правоохранительные структуры должны найти политическую волю и дать ответ на вопрос, были ли действия Щурикова и тех, кто пролоббировал его на должность первого замдиректора ОПЗ, следствием некомпетентности или же преступного умысла.

Необходимо отметить, что за ОПЗ еще с середины "нулевых" годов активно боролся российский капитал, используя офшорные юрисдикции и аффилированных с ним в Украине лиц. Дело в том, что ОПЗ в свои лучшие годы активно конкурировал на рынках третьих стран с российскими производителями карбамида и аммиака. На примере Запорожского алюминиевого комбината, который уничтожил российский олигарх Дерипаска, рассматривая в нем прямого конкурента своей компании "Русский алюминий", нетрудно предположить, какая судьба ожидала бы ОПЗ, перейди он в руки российского капитала. Выходит, что Щуриков и его киевские покровители сделали всю "грязную" работу за государство-агрессор, приведя ОПЗ в упадок. В этой связи вопрос о том, чьи интересы в действительности лоббирует Щуриков, является, пожалуй, риторическим…