ОПЗ произвел 421 тыс. т карбамида и 39,2 тыс. т аммиака после возобновления работы — АТГ

Одесский припортовый завод (ОПЗ) 200 дней назад возобновил работу после 16 месяцев простоя. Благодаря сотрудничеству с ООО "АгроГазТрейдинг" (АГТ) ОПЗ восстанавливает статус лидера химической промышленности Украины. С момента запуска производства, в рамках договора с АГТ, на ОПЗ было переработано 351,2 млн кубометров газа, что позволило изготовить 421 тысячу тонн карбамида и 39,2 тысячи тонн аммиака.

Об этом говорится в сообщении компании "АгроГазТрейдинг".

Качество продукции ОПЗ позволяет конкурировать на иностранных рынках — за 200 дней было экспортировано 34 тысячи тонн аммиака и 410 тысяч тонн карбамида. Продукция ОПЗ экспортируется в страны ЕС, Северной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

В топ-5 крупнейших импортеров произведенного на ОПЗ карбамида вошли Индия (241,2 тысячи тонн), Танзания (75,9 тысяч тонн), Турция (24,9 тысяч тонн), Италия (17 тысяч тонн), Кот-д'Ивуар (14,9 тысяч тонн).

Импортерами аммиака являются Турция (21,2 тысячи тонн), Греция (7,7 тысяч тонн), Испания (3,5 тысяч тонн), Марокко (1,5 тысяч тонн).

Благодаря запуску ОПЗ повысилась деловая активность в Одесской области и увеличены налоговые поступления в государственный и местные бюджеты. Восстановлены рабочие места в смежных отраслях и остановлен отток высококвалифицированных кадров с предприятия.

"Одесский припортовый завод, который является системообразующим для области, выполняет важную социальную функцию. Сотрудничество с АГТ позволило заводу возобновить работу и обеспечило заработной платой тысячи семей сотрудников предприятия. Надеемся, что сотрудничество с АГТ будет продолжено, что обеспечит возможности долгосрочного финансового планирования и гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед работниками ОПЗ", — подчеркнул партнер АГТ Владимир Колот.

Восстановление доверия к ОПЗ повышает его инвестиционную привлекательность и упрощает процесс привлечения средств для обновления материально-технической базы предприятия. Активный экспорт продукции повышает международный статус ОПЗ и Украины на мировых рынках.

Подписание соглашения с АГТ стало залогом постепенного решения проблемы задолженности ОПЗ. Согласно контракту с АГТ, к стоимости переработки добавлены $1 и $1,5 за тонну продукции аммиака и карбамида соответственно. Таким образом, за первые 200 дней работы с АГТ, ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн для погашения задолженности перед "Нафтогазом Украины".

"Уже 200 дней компания "АгроГазТрейдинг" подтверждает свой статус надежного партнера и ответственного поставщика. Наша совместная работа позволила ОПЗ начать постепенно восстанавливать статус лидера химической промышленности Украины, продукция которого востребована на глобальных рынках, а также существенно повысить инвестиционную привлекательность предприятия и его стоимость накануне запланированной приватизации", — сообщил управляющий партнер, генеральный директор АГТ Александр Горбуненко.