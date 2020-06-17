"Агро Газ Трейдинг" намерена участвовать в приватизации ОПЗ — Александр Горбуненко

Компания "Агро Газ Трейдинг", являющаяся поставщиком газа для Одесского припортового завода, может принять участие в приватизации ОПЗ при определенных условиях.

Такое заявление сделал генеральный директор и управляющий партнер "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко в интервью "РБК — Украина".

"У меня сразу возникает вопрос: а что в итоге продается? Только завод по переработке газа в удобрения или все его имущество в виде целостного комплекса? Мы озвучили свое намерение участвовать в приватизации. При этом мы не понимаем до конца позицию государства. Возможно, советнику Фонда госимущества по приватизации ОПЗ стоит провести дополнительные консультации с потенциальными инвесторами. У нас есть амбиции и финансовые возможности участвовать в приватизации части ОПЗ, например, отдельного бизнеса, если он будет выделен из целостного имущественного комплекса предприятия", — отметил Горбуненко.

Горбуненко разъяснил, что ОПЗ представляет собой хаб, где деятельность ведет 5-6 несвязанных между собой бизнесов:

"Что же касается Одесского припортового завода, то тут надо понимать, что он представляет собой своеобразный хаб, в котором свою деятельность осуществляют 5 или 6 потенциально независимых друг от друга бизнесов. Один из них — это перевалка аммиака, который поступает по трубопроводу из Тольятти. Он находится на балансе отдельного государственного предприятия "УХТА" ("Укрхимтрансаммиак"), однако емкости для хранения и терминал по перевалке расположены на территории ОПЗ.

Еще один вид бизнеса — железнодорожная логистика. На территории завода находится огромный железнодорожный цех с десятками тепловозов и парком из более чем 500 вагонов, которые используются для перевозки любых сыпучих грузов, в основном удобрений. Третий бизнес — это производство аммиака. Четвертый — это выпуск карбамида. Пятый вид бизнеса — это один из крупнейших на юге Украины тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров. Он использует побочный продукт химического синтеза — выделяемое при производстве удобрений тепло. Плюс множество непрофильных активов: санатории, гостиницы, спорткомплексы, медицинские учреждения и так далее".

По мнению Горбуненко, государство, допустив простои завода в течение последних нескольких лет, неэффективно управляло ОПЗ: "ОПЗ пытались приватизировать дважды за последние пять и трижды за последние одиннадцать лет. С одной стороны, завод является сложным с технологической и опасным с экологической точки зрения активом. С другой же — это простой объект, если говорить о его коммерческом использовании.

По факту государство не смогло эффективно управлять ОПЗ. Нынешний собственник не имеет четкой вертикали и регламента, с помощью которых этот актив может и управляться, и продаваться. Получается парадокс. "АгроГазТрейдинг" работает с заводом как давалец только потому, что государство не смогло избежать его остановки, обеспечить его запуск и стабильную работу".

Отметим, ОПЗ входит в перечень предприятий, которые готовят к приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Group Advisory.