Промышленность 20 минут назад

"Агро Газ Трейдинг" не имеет долгов перед ОПЗ и внесла предоплату за будущие партии

Компания изучает возможность участия в приватизации Одесского припортового завода

Фото: пресс-служба Одесского припортового завода Фото: пресс-служба Одесского припортового завода
Фото: пресс-служба Одесского припортового завода

По состоянию на начало июня 2020 году в расчетах с Одесским припортовым заводом отсутствуют какие-либо задолженности со стороны компании "Агро Газ Трейдинг", являющаяся поставщиком давальческого сырья для ОПЗ. Напротив, АГТ осуществило подписку будущих партий продукции ОПЗ является дополнительным фактором финансовой устойчивости завода.

Об этом сообщает пресс-служба "Агро Газ Трейдинг".

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"В марте 2020 АГТ повысила ставки по толлинговому соглашению, и по состоянию сегодня АГТ работает со ставками $ 39 и $ 51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12500000 грн, которые были направлены на энергомодернизации предприятия и повышение заработных плат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля. По состоянию на начало июня 2020 году в расчетах с заводом в АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот есть переплаты, выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ ", — говорится в сообщении пресс-службы АГТ.

Компания "Агро Газ Трейдинг" изучает возможность участия в приватизации ОПЗ, говорится в заявлении пресс-службы АГТ. Напомним, Фонд государственного имущества Украины планирует восстановить большую приватизацию после стабилизации ситуации на финансовых рынках.

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Напомним, ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% — ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам — 0,4312%. Завод входит в перечень предприятий большой приватизации.

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